26 января в Каменске-Уральском стартует выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению России»

Екатеринбург, 19 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». С 26 по 31 января ВО «Уральские выставки» проведет в Каменске-Уральском Пятую международную православную выставку-ярмарку «От покаяния к воскресению России». Проект, осуществляемый в Каменской епархии по благословению епископа Каменского и Алапаевского Мефодия, объединит почти 100 экспонентов, среди которых – крупнейшие храмы, монастыри и подворья Русской Православной Церкви из России, Украины, Палестины, Греции и Белоруссии.

Для посетителей ярмарки подготовили тематическую экспозицию «Перелом эпох – заговор и отстранение царя Николая II от власти в 1917 году», приуроченную к 100-летию самого трагического периода в истории России. Организованы лекции о культурных традициях русского народа, выступления балалаечника, показы фильмов о святых (прмц. Великой княгине Елисавете Федоровне и преп. Далмате Исетском - основателе Свято-Успенского Даламтовского монастыря, монахами которого было основано поселение Каменский завод). Центр традиционной народной культуры Сухоложского благочинья проведет для посетителей мастер-классы по народным ремеслам. Пройдет и акция «Подари ребенку радость», во время которой можно принести на ярмарку подарок для ребенка из Колчеданской специализированной коррекционной школы. 30 января подарки передадут в детский дом.

На протяжение всей работы выставки будут совершаться акафисты преподобномученице Великой княгине Елисавете Федоровне и инокине Варваре, Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Начало акафистов в 15-00. Выставка «От покаяния к воскресению России» откроется 26 января в 12-00 молебном «На начало благого дела». Место проведения: г. Каменск-Уральский, СК «Олимп», ул. Ленина, 9. Время работы: с 10-00 до 19-00 (26 – 30 января), с 10-00 до 16-00 (31 января). Вход свободный.