В Первоуральске завершилась акция «Подари Рождество»

Екатеринбург, 19 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В минувший вторник в продолжение акции «Подари Рождество» в Первоуральском благочинии поздравили учащихся средней общеобразовательной школы № 20. Воспитанники детской студии «Подсолнушки» храма в честь Смоленской иконы Божией Матери показали театрализованную постановку о милосердии и исполнили рождественские песнопения. Дети прослушали информацию об истории празднования Рождества Христова, поучаствовали в подвижных играх и веселых викторинах. Праздник завершился вручением сладких подарков.