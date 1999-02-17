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В Первоуральске завершилась акция «Подари Рождество»

Екатеринбург, 19 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В минувший вторник в продолжение акции «Подари Рождество» в Первоуральском благочинии поздравили учащихся средней общеобразовательной школы № 20. Воспитанники детской студии «Подсолнушки» храма в честь Смоленской иконы Божией Матери показали театрализованную постановку о милосердии и исполнили рождественские песнопения. Дети прослушали информацию об истории празднования Рождества Христова, поучаствовали в подвижных играх и веселых викторинах. Праздник завершился вручением сладких подарков.

 
 
 

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