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В святочные дни в Ревде прошел ряд праздничных мероприятий

Екатеринбург, 19 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В Ревдинском благочинии в Святочные дни реализовали проект «Рождество в Ревде», включивший ряд мероприятий. Так, в минувшие воскресенье и понедельник в духовно-просветительском центре «Светоч», действующем при храме во имя Архистратига Михаила, прошли рождественские елки для опекаемых в благочинии детей, воспитанников воскресных школ, учащихся образовательных учреждений Ревды и Дегтярска. Святочные мероприятия для школьников продолжались до 13 января. Проведены рождественская ярмарка, выставка детских работ «Красота Божьего мира», мастер-классы по изготовлению игрушек (их организовали учителя станции юных техников), «Конкурс знатоков». Преподаватели воскресной школы познакомили детей со старинными церковными книгами. Праздник посетил и епископ Среднеуральский Евгений. Владыка пообщался с детьми, рассказав о Рождестве и Крещении Господнем. Учащиеся детской музыкальной школы исполнили колядки, а воспитанники Дворца культуры подготовили спектакль. Таким образом в мир православной культуры в течение трех дней смогли окунуться около двух тысяч детей.

 
 
 

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