Диспетчер Службы милосердия Ирина Сычева благодарит за помощь

Екатеринбург, 19 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Диспетчер екатеринбургской Православной службы милосердия Ирина Сычева принимает все просьбы и заявки, поступающие на телефон (343) 200-07-04. Но периодически ей самой требуется помощь. Чтобы максимально полноценно жить и работать с ее заболеванием, Ирина должна хотя бы раз в год проходить курс реабилитации. Летом 2016 года Служба милосердия разместила на своем сайте просьбу по сбору средств на лечение Ирины. Благодаря отклику добрых жертвователей в октябре она прошла курс необходимых процедур в Центре реабилитации и восстановительного лечения г. Екатеринбурга. Благодаря консультациям высокопрофессиональных специалистов удалось создать более точную картину заболевания и назначить дальнейшее лечение. За организацию помощи Ирина и ее семья благодарны сотрудникам Православной службы милосердия, отцу Евгению Попиченко и всем, чьими средствами и молитвами удалось ее реализовать:

Юлии из Воронежа, Алексею, Евгению Васильевичу, Елене, Светлане Ивановне, Михаилу, Елене, Татьяне из Екатеринбурга, Елене из Лыткарино, Игорю и Юлии из Москвы, Марине из Нижнего Новгорода, Игорю из Пензы, Ольге, Андрею, Валерии и Александре из Электростали.

А также Александру, Сергею, Юлии, Марине, Ирине, Дмитрию, Елисею, Георгию, Виталию, Александру, Геннадию, Вячеславу, Александре, Анатолию Юрьевичу, Ирине, Сергею, Людмиле, Елене, Георгию, Елене, Ирине, Андрею, Михаилу, Асе, Юрию, Денису, Светлане, Екатерине, Денису, Сергею, Ксении, Дмитрию, Лидии, Марине, Нине Евтихиевне, Ольге, Павлу, Сергею, Юлии и Татьяне Валентиновне.