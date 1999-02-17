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Штатные военные священники и военнослужащие ЦВО окунулись в иорданскую купель

Екатеринбург, 19 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». 18 января традиционно усилиями военнослужащих соединения для офицеров и контрактников 43 отдельной бригады железнодорожных войск Центрального военного округа была оборудована иордань. Клирики Екатеринбургской епархии – штатные военные священники помощник начальника отделения по работе с верующими военнослужащими управления по работе с личным составом ЦВО протоиерей Владимир Кисяков, помощник командира 59 БРУ ЦВО по работе с верующими военнослужащими иерей Георгий Шлей, а также иерей Владимир Устинов совершили Чин освящения воды. В крещенскую купель окунулись священнослужители и военнослужащие 43 отдельной бригады железнодорожных войск ЦВО. Всему личному составу были вручены иконки в честь праздника Крещения Господня.

Отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями.

 
 
 

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