В ДПЦ «Царский» пройдут концерты оперной классики и инструментальной музыки

Екатеринбург, 19 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Духовно-просветительский центр «Царский» (г. Екатеринбург, ул. Царская, 8, у Храма-на-Крови) приглашает любителей оперной классики и инструментальной музыки на концерты:

20 января в 18-30 концерт «Любимая классика» (исп. солисты вокального ансамбля «Classica Viva!»).

23 января в 18-30 концерт «Русская литературная классика» (исп. артисты «Театра слова»).

25 января в 19-00 концерт автора-исполнителя Валерия Малышева (г. Санкт-Петербург), посвященный святой равноапостольной Нине.

26 января в 18-30 концерт «Зимний вечер при свечах» (исп. солисты вокального ансамбля «Радуга»).

31 января в 18-30 концерт «Легенды Зимней ночи» (исп. Т.Н. Трушникова и ансамбль «Скерцо»).

Вход на все концерты свободный. Телефон для справок: +7 (343) 371-71-67.