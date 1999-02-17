Подростковая вечерка прошла в Духовно-просветительском центре епархии

Екатеринбург, 18 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Более 150 подростков из воскресных школ Екатеринбургской епархии собрались в минувший четверг на традиционную рождественскую вечерку, которая состоялась в рамках архиерейских рождественских представлений. Артисты и организаторы постарались создать на вечерке атмосферу веселого старинного деревенского праздника, для чего пригласили профессиональные фольклорные коллективы. Ребята охотно включались в забытые народные игры и забавы. Хор воскресной школы Крестовоздвиженского монастыря Екатеринбурга спел рождественские колядки и инсценировал шуточный диалог христославов с хозяевами, а затем при помощи еще одной возрожденной народной традиции – ярко освещенного кукольного вертепа в глубокой темноте наблюдали за событиями Рождественской ночи, явления миру Спасителя. Вторую часть вечерки посвятили активным играм: участники праздника водили хороводы, играли в «Дударя» и «Ручеек», плясали под гармошку. В празднике приняли участие и ребята с ограниченными возможностями.