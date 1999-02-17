Православная газета

Православная газета

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В Каменске-Уральском появится храм в честь его основателя

Екатеринбург, 18 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В Каменске-Уральском скоро начнется строительство храма недалеко от Ивановского кладбища (на повороте с улицы Лермонтова). Каменская епархия уже получила в собственность земельный участок площадью 9 545 квадратных метров, осенью с благословения епископа Каменского и Алапаевского Мефодия там установлен поклонный крест. Будущий храм находится на стадии проектирования - выполнена геодезическая съемка, есть технические условия на канализацию, водо- и электроснабжение. Его главный функционал будет направлен на ритуальные услуги. Когда-то роль кладбищенского храма выполняла церковь на горе. Теперь это будет новый двухэтажный каменный храм во имя основателя Каменска-Уральского Далмата Исетского.

 
 
 

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