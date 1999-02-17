Координаторы Службы милосердия совершили паломничество в Новоуткинск

Екатеринбург, 18 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Поездка в один из интереснейших уральских приходов – в Новоуткинск стала первым опытом совместного паломничества координаторов и активных добровольцев Православной службы милосердия г. Екатеринбурга. В путь отправились после раннего молебна в соборе в честь Успения Пресвятой Богородицы на ВИЗе – чтобы вовремя успеть к Литургии в новоуткинский Успенский храм.

Просыпающийся поселок встретил путешественников тишиной. В величественном храме – аскетичная церковная лавка, бесшумные служащие, успокаивающий голос чтеца. Настоятель прихода протоиерей Александр Никулин рассказал в проповеди о своей духовной дочери – инокине Антонии, закончившей земную жизнь в мученичестве и которую в новоуткинской церкви в честь Успения Пресвятой Богородицы ежегодно вспоминают с трепетом и уважением. Экскурсию по храму провел для гостей настоятель. С его же благословения поднялись и на колокольню, полюбовались на зимние поселковые пейзажи. Экскурсия завершилась вкусным обедом в трапезной за душеполезным общением с отцом Александром.