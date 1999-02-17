В день Крещения жители Каменска-Уральского пройдут к иордани двумя крестными ходами

Екатеринбург, 18 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». К дню празднования Крещения Господня на пруду реки Каменка в Каменске-Уральском обустроили крещенскую купель – с охраной, освещением и организацией палаток для переодевания. По данным ГОиЧС высота льда составляет 65 см, температура воздуха –18 градусов. На весь период крещенских купаний соответствующие задания получили профильные городские службы. Предварительное освидетельствование купелей проведет государственный инспектор по маломерным судам ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Свердловской области» Астафьев А.Ю.

Завтра 19 января после праздничной Божественной литургии (она начнется в 8-30) каменцы пройдут двумя крестными ходами (от Свято-Троицкого собора и от Преображенского монастыря) к плотинке. Начало крестных ходов в 11-00. На соответствующих участках дорог на 30 минут будет перекрыто движение транспорта. Всех желающих пригласят к купели после совершения водосвятного молебна. Дежурство спасателей и медиков будет осуществляться до 24 часов. По традиции частные предприниматели организуют выездную торговлю и баню. Также будут организованы купели в районе спортивных баз «Кремлевка» и «Моржи Синары».