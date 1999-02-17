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Рождественский праздник объединил детей Красноуфимского и Артинского благочиний

Екатеринбург, 18 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Воспитанники воскресных школ Красноуфимского и Артинского благочиний по традиции отметили праздник Рождества Христова вместе. Торжество в Доме культуры и народного творчества поселка Арти открыл приветственным словом благочинный Артинского благочиния протоиерей Антоний Мангелёв. После выступлений поселковых творческих коллективов состоялся рождественский спектакль. Программу празднования продолжилось выступлением учащихся воскресных школ Артинского благочиния. Концерт завершился вручением грамот и подарков. После концерта воспитанники воскресных школ Красноуфимского благочиния посетили храм во имя пророка Илии, а затем поучаствовали в рождественской культурно-развлекательной программе, которая прошла в спортивно—оздоровительном комплексе села Манчаж.

 
 
 

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