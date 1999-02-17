Хор Миссионерского института выступил с концертом в п. Кузино

Екатеринбург, 18 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В минувшее воскресенье в Доме культуры поселка Кузино Первоуральского благочиния состоялся рождественский концерт хора «Горлица» (рук. Татьяна Гнускова) Миссионерского института, подготовленный для взрослой аудитории. Выступление хористов открылось приветственным словом настоятеля храма в честь свв. Царственных Страстотерпцев поселка Кузино иерея Димитрия Федоровцева. За полтора часа хор исполнил более двадцати композиций, в том числе «Царю Небесный» знаменного распева, «Благослови, душе моя, Господа» М.М. Ипполитова-Иванова, «Достойно есть» сербского напева, а также русские-народные песни и рождественские колядки.