Благотворителей Красноуфимского благочиния отметили наградами

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Екатеринбург, 18 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В минувшее воскресенье в храме во имя святого благоверного князя Александра Невского (Красноуфимское благочиние) после Божественной литургии состоялась церемония награждения благотворителей, внесших существенный вклад в развитие церковной жизни на красноуфимской земле. Благодарственных писем и памятных подарков от благочинного церквей Красноуфимского округа удостоились представители крупного бизнеса и частного предпринимательства, члены попечительских советов, действующих при храмах, и государственные служащие; руководители церковно-приходских школ и воспитатели детских дошкольных учреждений; представители творческой интеллигенции и системы образования, а также – служащие храмов, помощники и организаторы восстановления храмов. Благочинный церквей Красноуфимского округа, настоятель прихода во имя святого благоверного князя Александра Невского митрофорный протоиерей Андрей Иванков выразил награжденным сердечную благодарность и пожелал им помощи Божией в трудах на благо Святой Православной Церкви и Отечества.