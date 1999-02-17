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Праздничный утренник в детском саду с. Криулино посвятили Рождеству

Екатеринбург, 18 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В минувшую пятницу для воспитанников криулинского детского сада №3 Красноуфимского района провели Рождественский утренник. Вместе с педагогами к празднику готовились и дети: разучивали стихи, песни, танцы, участвовали в изготовлении кукольного Вертепа. Рождественская история (ее исполнили взрослые) вызвала у малышей большой интерес. Детский праздник завершился благословением священника Александро-Невского храма иерея Алексия Стругова и чаепитием. Православные праздники (Рождество, Масленица, Пасха, Покров Пресвятой Богородицы) в дошкольном учреждении с. Криулино устраивают по желанию родителей и благословлению благочинного Красноуфимского округа протоиерея Андрея Иванкова. Цель мероприятий — знакомство с исконной православной культурой, формирование у детей жизнеутверждающего мировосприятия, гуманного отношения к окружающему миру и нравственных основ, пробуждающих добрые чувства.

 
 
 

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