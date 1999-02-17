В Год гражданской обороны огнеборцы Верхотурья вступили с новым духовным пастырем

Екатеринбург, 18 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Торжественно вступили в 2017 год, объявленный Годом гражданской обороны, сотрудники 71-й пожарно-спасательной части ФГКУ «71 отряд ФПС по Свердловской области» города Верхотурье. В минувшую субботу (14 января) в пожарном депо 71-й пожарно-спасательной части произошла и смена духовных наставников спасателей: указами митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла иеромонах Аркадий (Абатуров) освобожден от духовного окормления личного состава; духовным наставником православных сотрудников 71-ой части и членов их семей назначен клирик Свято-Покровского женского монастыря иерей Виктор Титов.

В часть священнослужители прибыли в сопровождении Деда Мороза и Снегурочки. К мероприятию привлекли и сотрудников Верхотурского историко-архитектурного музея-заповедника, местных артистов из Управления культуры, представителей администрации городского округа и других почетных гостей. Вновь назначенный духовник поздравил огнеборцев с наступление Года гражданской обороны и выразил надежду на то, что слово Божие укрепит и направит их в нелегком и ответственном труде во славу государства Российского. Присутствовавшие почтили минутой молчания память сотрудников МЧС, погибших при исполнении служебного долга, после чего праздничное мероприятие продолжилось. Дед Мороз провел для огнеборцев конкурс веселых загадок на тему гражданской обороны, а Снегурочка - конкурс частушек про Новый Год и МЧС. В завершение праздника под громогласное «Многая лета» отца Виктора брандмейстеры проследовали в молельную комнату для участия в молебне.

Отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями.