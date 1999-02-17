Сотрудники полиции и военнослужащие посетили праздничные концерты

Екатеринбург, 18 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В минувший четверг настоятель прихода в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла села Арамашка иерей Сергий Клепалов (Режевской район) организовал для сотрудников Отдела МВД России по Режевскому району и военнослужащих 18 отдельной бригады РЭБ Центрального военного округа праздничные Рождественские концерты с участием ВИА «NoPasaran». Перед началом концертов священнослужитель обратился к присутствующим с пастырским словом и зачитал Рождественское послание митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла. Сотрудники полиции и военнослужащие поблагодарили духовника за организацию концерта и теплые слова.

Отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями.