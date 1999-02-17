Патриарх Московский и всея Руси Кирилл: Возможность войти в Царство Божественной славы

– Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Досточтимый отец Тимофей, настоятель сего святого храма! Дорогие отцы, братья и сестры!

Я всех вас сердечно приветствую в этот первый воскресный день наступившего 2017 года. Замечательно, что так совпало, ведь этот год особенный – год воспоминания о событиях, которые переломили жизнь нашего народа, нашей страны и до сих пор болью отзываются в нашей национальной памяти. И так Господу было угодно, чтобы именно этот год начался воскресным днем, и не просто воскресным днем, а воспоминанием об отцах – предшественниках Господа и Спасителя, Его родственниках по плоти, всех выдающихся свидетелях веры ветхозаветной Церкви.

Господь дает нам возможность начать этот год с литургической молитвы, с освящения храма. Мы возносим к Нему молитвы о Церкви нашей, о народе нашем, об Отечестве нашем, с верой и надеждой взираем в будущее, твердо зная, что, если не ослабнем в вере, то Господь будет всегда с нами милостью Своею и не отступится от нас. Потому что Господь отходит от человека и перестает поддерживать его Своей энергией, когда сам человек заявляет, что он в этом не нуждается, когда вера ослабевает, когда на место веры поставляется нечто, происходящее от человеческого ума, будоражащее сознание, толкающее к самовозвышению, к исключению из жизни Божественного начала. Бог не спасает нас помимо нашей воли, и если мы сами не желаем спасения, то и спасения нет. А поскольку спасение начинается здесь, на земле, то уже эта земная жизнь становится мучительной; и сколько же страданий, сколько смерти, сколько крови, сколько несправедливости оказалось в жизни нашего народа в минувшее столетие!

Сегодня мы вспоминаем имена выдающихся людей, живших до Христа. Их называют святыми отцами, потому что они были свидетелями веры. Но, как замечательно сказано в прозвучавшем сегодня отрывке из Послания апостола Павла к Евреям (Евр. 11, 9–10, 17–23, 32–40), свидетели веры не получили обещанное. Что же это за обещание, обладателями которого они не стали? А это было обещание о том, что, несмотря на грехопадение людей, в мир придет Спаситель, Который Своей Кровью, Своей Жертвой искупит грехи рода человеческого и откроет людям возможность общения с Богом, а как результат этого общения – вхождение в немеркнущее Царство Божественной славы.

Именно Христос открыл эту возможность войти в Царство Божественной славы. А все те, кто жил до Него, – даже те, кто был гигантом духа, образцом святости, кто утверждал великие нравственные ценности, заложенные еще в Ветхом Завете, кто страдал ради них, кто скитался по горам, пещерам и пропастям земным, как сказано сегодня в апостольском чтении, кто пострадал даже до смерти, кого пытали, кого изгоняли, кого побивали камнями за свидетельство Божественной правды, – они не получили обетования ни при жизни, ни после смерти, потому что врата Царства были закрыты. Но вместе со Христом Воскресшим они вышли из места скорби, где находились их души, и Он их ввел в Божественное Царство Его славы.

История святых отцов ставит очень важные мировоззренческие вопросы: что же означает прожить жизнь, утверждать правду, делать то, что Богу угодно, – и не получить награды, которая за это должна быть непременно вручена человеку? Праотцы не получили награду и после смерти, как уже было сказано, и только с Воскресением Христовым получили ее. В нашей жизни бывает и так, что человек отдает самого себя, всю свою жизнь, все свои силы достижению какой-то очень ясной, правильной, даже святой цели, но как бы уходит в небытие. Никаких памятников, никакой памяти – сколько таких неведомых нам святых! Сколько таких героев духа, которые не щадили жизни своей, защищая Родину! Ведь мы знаем только о сотнях, быть может, тысячах из них. А как же сотни тысяч и даже миллионы погибших? Где их слава? Мы, конечно, вспоминаем их всех вместе в День Победы, но ведь не поименно, всех не знаем. И если с обыденной материалистической точки зрения взглянуть на историю, то что же означали те неведомые подвиги? Мы можем так сказать о подвигах мучеников, исповедников, которые ушли в небытие. Небольшая только часть их прославлена, чьи имена известны. Но можно себе представить, какой это был мрак, когда праведники шли на заклание в полном понимании того, что никто никогда не узнает об их подвиге! И вообще, очень многие, совершая праведные дела, совершая действительно героические поступки, связанные с исполнением долга, будь то воинского или гражданского, словно уходят в небытие. Их еще помнят в момент гибели, но уже через год или два забывают о самих этих трагических событиях, и человек, отдавший жизнь свою за добрые и правильные идеи, совершивший героические поступки, уходит из памяти людей. Время вычеркивает их имена.

В этом смысле человеческая история может показаться бессмысленной. Герои только те, кто каким-то образом особенно отмечен очевидцами, подвиг которых запечатлен, чьи имена сохраняются в памяти… А имена неизвестных героев, имя неизвестных солдат – кто их знает? Где их слава? Где память о нем? И нередко люди задают вопрос: в чем же тогда смысл нашей земной жизни? Некоторые думают, что следующее поколение каким-то образом унаследует все то доброе, что делали отцы. В каких-то случаях так и бывает, но часто никто ничего не наследует, и молодые с презрением относятся к «предкам», называя так своих родителей, дедушек и бабушек. Где же является Божественная справедливость в отношении отцов и праотцев наших? Если мы исключим из нашего сознания перспективу вечной жизни, если мы признаем за реальность страшный миф о том, что вечной жизни не существует, то вся история превращается в бессмысленность, у которой нет предназначения, потому что не может быть предназначением истории более счастливая жизнь следующего поколения. Такого не бывает, потому что в каждом поколении – свои герои, свои мученики, свои пророки, свои великие люди, и очень часто большинство из них неведомы нам, но ведомы Богу.

И как те ветхозаветные праотцы и отцы, свидетельствованные верой, не получили обещанного, так и ныне живущие или нам предшествовавшие люди часто не получают признания в следующих поколениях, но все они получают призвание и признание в жизни вечной. И если бы не было вечной жизни, то не было бы никогда полной и абсолютной справедливости, потому что по неведению, по забвению, по окамененному нечувствию люди не могут выносить праведный суд об истории. Только Бог выносит этот праведный суд, и в Его Царство вступают герои духа, святые подвижники, – и те, о ком знали и, быть может, забыли, и те, о ком никто не знал и не помнил. В вечности осуществляется высшая Божественная справедливость. И когда мы пытаемся оценивать прошлое, выносить свой суд, в том числе о событиях столетней давности, мы должны помнить, что всякое человеческое суждение условно. Оно ограничено возможностями человеческого разума, человеческой памяти, оно ограничено теми данными, которыми люди располагают. Но есть Божий Суд, как сказал великий поэт. Этот Божий Суд являет абсолютную справедливость, и в этом Суде является слава тех людей, которые жизнью своею утвердили веру, утвердили великие нравственные принципы.

Сегодня особый воскресный день, последний перед праздником Рождества Христова. Я сердечно всех вас поздравляю с наступившим новолетием, желаю всем помощи Божией, всему народу нашему – не просто сохранить веру православную, но и укрепиться в этой вере, памятуя, что без этой веры нет смысла человеческой жизни. Пусть Господь хранит Церковь нашу, весь наш народ, Отечество наше – нашу Россию, всю историческую Русь. С новолетием поздравляю вас!