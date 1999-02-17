Крестный ход к крещенской купели Верх-Исетского пруда совершат 18 января екатеринбуржцы

Екатеринбург, 17 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В среду 18 января в 10 часов утра откроется купель на Верх-Исетском пруду г. Екатеринбурга. Силами прихожан Успенского Собора на ВИЗе сооружены и оборудованы две купели (мужская и женская) с двумя теплыми палатками для переодевания. Всем желающим будет предложен горячий чай. Настоятель Успенского собора на ВИЗе протоиерей Евгений Попиченко приглашает екатеринбуржцев на богослужение в честь праздника Крещения Господня, крестный ход и чин Великого освящение воды купели. Затем все желающие смогут окунуться в крещенские воды. Купель на Верх-Исетском пруду будет работать до вечера 19 января. Телефон собора в честь Успения Пресвятой Богородицы на ВИЗе: (343) 200-02-46.

Расписание богослужений на Крещение Господне в Соборе Успения 18 января 2017 года:

06.30 – Царские Часы. Изобразительны. Вечерня, переходящая в Божественную литургию святителя Василия. Великое освящение воды.

10.00 – Крестный ход от собора Успения (ул. Кирова, 65) до Верх-Исетского пруда (со стороны пляжа). Чин освящения воды. Открытие купели для окунания.