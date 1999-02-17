Неделя: 14 новостей православного Подмосковья

Перед началом праздничного представления в холле Кремлевского дворца Предстоятель Русской Православной Церкви встретился c группой учащихся воскресных школ Москвы, среди которых был первоклассник московской школы №2083 Г. Ворончев, написавший Его Святейшеству письмо о своей мечте встретиться с ним. Патриарх пригласил мальчика на Рождественскую елку. Святейший Владыка прошел с Гришей в зрительный зал. Патриаршая елка началась с короткого спектакля «Рождественское чудо» с участием детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. После представления Предстоятель Русской Церкви поднялся на сцену и обратился к участникам Патриаршей елки с Первосвятительским словом.

В ставропигиальном женском монастыре Марфо-Мариинской обители милосердия за Божественной литургией состоялось посвящение в крестовые сестры трех насельниц обители: Натальи Гречушкиной, Натальи Слащовой и Елизаветы Шалугиной. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла чин посвящения совершил председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон. Всего в обители на сегодня подвизаются 6 крестовых (белых) сестер милосердия, несущих различные послушания.

В Гостином дворе прошла IV благотворительная Рождественская елка для детей военнослужащих, сотрудников силовых ведомств, погибших при исполнении, и детей-сирот. Организаторами выступили храм Пророка Божия Илии на б. Новгородском подворье, Благотворительный фонд «Пророка Божия Илии» и ООО помощи и содействия инвалидам и лицам, нуждающимся в социальной защите. В фойе гостей встречали военный духовой оркестр и рота почетного караула. Детей ждала большая развлекательная программа.

Управляющий Юго-западным викариатством епископ Дмитровский Феофилакт совершил чин освящения накупольного креста для строящегося храма Святого Праведного Воина Феодора Ушакова в Южном Бутове. Вместе с крестом были освящены два новых колокола для звонницы храма, пожертвованные сотрудниками органов государственной безопасности. Затем была совершена заупокойная лития по погибшим в результате крушения в акватории Черного моря самолета Ту-154 Министерства обороны Российской Федерации.

В праздник Рождества Христова состоялся телемост Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с экипажем 50-й длительной экспедиции Международной космической станции (МКС). Космонавты сердечно поблагодарили Святейшего Владыку за поздравления, теплые слова и пожелания, за постоянное внимание к находящимся на орбите специалистам. «Просим Ваших святых молитв и архипастырского благословения», – сказали в завершение космонавты.

В обходной галерее нижней Преображенской церкви кафедрального соборного Храма Христа Спасителя состоялось открытие художественной выставки «Россия православная. XXI век», посвященной 100-летию восстановления Патриаршества на Руси. На выставке представлены работы скульптура В.В. Лепешова и фотохудожника И.И. Жука. На открытии выступили авторы, священнослужители, писатели, журналисты, представители общественности. От имени организаторов приветственное слово собравшимся сказал председатель Совета по возрождению и сохранению православных святынь при Союзе писателей России Ф.Н. Черепанов.

За алтарем храма Святителя Амвросия Медиоланского Богородице-Смоленского Новодевичьего женского монастыря г. Москвы митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий совершил литию и освящение восстановленного надгробия над могилой супруги священномученика Сергия Лебедева (+1938) рабы Божией Софии. На богослужении, которое состоялось в день кончины Софии Дмитриевны, молились внучка священномученика Сергия, профессор Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского Е.Б.Долинская, клирики и сестры обители.

В день памяти святителя Петра, первого митрополита Московского, состоялись торжества по случаю престольного праздника Высоко-Петровского ставропигиального мужского монастыря г. Москвы. Накануне в Сергиевском храме обители было совершено всенощное бдение с акафистом святителю Петру. В день праздника перед началом Литургии казначей монастыря иеромонах Никандр (Стогний) отслужил молебен с водосвятием митрополиту Петру. Затем праздничное богослужение возглавил председатель Синодального отдела по монастырям и монашеству, наместник Троице-Сергиевой лавры архиепископ Сергиево-Посадский Феогност. В крестном ходе участвовали около 1500 человек.

Департаментом городского имущества г. Москвы издано распоряжение от 08.12.2016 № 37523 о передаче в собственность Религиозной организации «Подворье Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря при храме Великомученика Георгия Победоносца в Ендове г. Москвы Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» приходского дома, расположенного по ул. Садовнической. Он был построен в 1870 г., восстановлен в конце 1990-х – начале 2000-х гг. Все работы производились на основании проектной документации, утвержденной Управлением государственного контроля охраны и использования памятников истории и культуры г. Москвы.

В Библиотеке искусств им. А.П. Боголюбова состоялось заседание Комиссии по церковному просвещению и деятельности воскресных школ при Епархиальном совете г. Москвы. Собрание возглавил председатель комиссии протоиерей Андрей Алексеев. В рамках совещания состоялось обсуждение итогов заседания Епархиальных совета и собрания, прошедших в Храме Христа Спасителя. В заключение членам комиссии были розданы пригласительные билеты на VII Рождественско-Сретенский фестиваль творчества воскресных и духовных школ г. Москвы для распространения их на столичных приходах.

На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви был заслушан рапорт игумена Петра (Еремеева), ректора Российского православного университета, руководителя рабочей группы по проведению Международного съезда регентов и певчих Русской Православной Церкви. Съезд регентов и певчих прошел в Москве впервые в новейший период церковной истории. Участники форума обсудили перспективы регентско-певческого образования, детского певческого образования и создания детских хоров, проблемы сохранения и развития традиций русского церковного пения, современного церковного исполнительства. Синод постановил принять к сведению рапорт и итоговый документ Международного съезда регентов и певчих и считать важным регулярное проведение съездов регентов и певчих.

В Москве проходила стажировка по организации проектов помощи бездомным, которую организовал благотворительный фонд «Помощник и Покровитель» при поддержке Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению. В стажировке участвовали по 2 представителя от каждой из 10 епархий в городах Южного федерального округа, в которых проходил последний благотворительный автопробег «Надежда». Итоги стажировки подвели в ходе круглого стола «Помощь бездомным в регионах Южного федерального округа. Практическая оценка ситуации», который прошел в Синодальном отделе по благотворительности.

На Крутицком Патриаршем подворье в Москве состоялся торжественный молебен по случаю принесения в Россию Вифлеемского огня, зажженного от лампады в базилике Рождества Христова в Вифлееме (Израиль). Каждый год в дни Рождественского поста с девизом «Из рук в руки принесем свет Рождества Христова в каждый дом!» скауты, разведчики, следопыты и все желающие передают друг другу частицу Вифлеемского огня с добрыми пожеланиями мира и радости в канун Рождества Христова. В Минске огонь был передан российским скаутам, «Хранителям огня», из рук их белорусских коллег. Международный девиз акции – «Свет, который объединяет мир».

Центр по работе с глухими и слабослышащими «Десница» при храме Всех Святых, в Земле Российской Просиявших, в Новокосине организовал рождественский праздник для своих подопечных. Мероприятие прошло в концертном зале Центра социокультурных программ «Интеграция». В нем участвовали члены православных общин глухих из Новокосина, Медведкова, Зеленограда, творческий коллектив Е. Митрофановой «Вместе» и актеры театра неслышащих «Недослов».