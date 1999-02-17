Неделя: 17 новостей Санкт-Петербургской митрополии

Настоятель храма Святого Праведного Иоанна Кронштадтского протоиерей Михаил Подолей с клиром и помощниками поздравили с Рождеством Христовым воспитанников и персонал дома-интерната №2 в Петергофе для детей с ограниченными возможностями. Отец Михаил возглавил молебен, детей окропили святой водой и вручили им подарки. Клирики и прихожане храма более 8 лет поддерживают отношения с персоналом и воспитанниками интерната.

В Святодуховском центре состоялся праздник, посвященный 20-летию воскресной школы Александро-Невской лавры. Торжество началось с театральной постановки «Щелкунчик», которую показали воспитанники школы. Детский хор исполнил песни о воскресной школе. Директор школы иеромонах Димитрий (Самойлов) отметил, что за 20 лет из стен школы вышли примерно 500 воспитанников, многие из них, став взрослыми, привели сюда своих детей.

В Центре культуры и досуга «Кировец» состоялся детский рождественский праздник Красносельского благочиния, устроенный храмом Святого Иоанна Кронштадтского и его воскресной школой «София», сотрудниками центра. Праздник стал традиционным, на него приглашаются дети всего микрорайона с родителями, бабушками и дедушками. Учащиеся воскресной школы подготовили праздничную концертную программу. Ее открыли пением рождественской колядки воспитанники младшей группы, затем состоялся спектакль «12 месяцев».

В Духовно-просветительском центре Царскосельского благочиния при храме Преподобного Сергия Радонежского открылась выставка «Русская книга церковной печати». Представлены книги, подаренные библиотеке благочиния и приобретенные ею за несколько лет. Гостей приветствовал благочинный протоиерей Геннадий Зверев, хор студентов СПбДА исполнил рождественские песнопения.

В Военной академии связи состоялось заседание попечительского совета по строительству храма Преподобного Сергия Радонежского. Председатель фонда строительства храма иеромонах Леонид (Маньков) рассказал, что на счету фонда, который создан для строительства храма и реализации других проектов академии, более 682 тыс. руб. Часть средств пойдет на создание памятника военному связисту.

В праздник Собора Пресвятой Богородицы настоятель храма Святителя Петра, Митрополита Московского, иерей Артемий Наумов отслужил Божественную литургию в часовне Иконы Божией Матери «Целительница» на территории детского санатория «Солнечное». За богослужением было оглашено Рождественское послание митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия. Дети, проходящие лечение и реабилитацию в санатории, причастились Святых Христовых Таин. Отец Артемий отвечал на вопросы ребят и рассказывал о любви Божией ко всем людям, в особенности к детям.

Концерт Архиерейского праздничного хора Александро-Невской лавры под руководством дирижера Д. Стефановича «В ожидании Рождества» состоялся в Святодуховском центре. Прозвучали шедевры русской церковной музыки. В начале программы было исполнено произведение «Благослови, душе моя, Господа» А. Александрова в память о погибшем в авиакатастрофе Академическом ансамбле песни и пляски Российской армии, носившем его имя. Основанный в 2010 г. по инициативе наместника лавры епископа Кронштадтского Назария Архиерейский праздничный хор возрождает певческие традиции обители, ведет поиск малоизвестных песнопений.

В Рождественский сочельник в Южно-Приморском парке прошел уличный праздник «В зимнем вихре волшебства», посвященный Новому году и Рождеству Христову. Состоялось выступление камерного хора Свято-Троицкого Измайловского собора – певчие исполнили песнопения, посвященные Рождеству Христову: тропарь и кондак праздника и рождественские колядки на русском и украинском языках. Сольную партию исполнил солист Академии молодых оперных певцов Мариинского театра чтец Д. Лебамба.

Премьера документального фильма настоятеля храма Тихвинской Иконы Божией Матери г. Сестрорецка архимандрита Гавриила (Коневиченко) и Кирилла Хейфица «Отрицаюся… Верую, Господи, и исповедую...» состоялась на телеканале «Союз». Кинолента создана в продюсерском центре общины храма. Это размышление и искренний рассказ священника о времени и о себе, о собственном становлении как верующего человека. Фильм начинается с недавнего памятного события – освящения всеказачьего собора в Новочеркасске, который очень нелегко строился 100 лет.

В день памяти мученика Вонифатия в Александро-Невской лавре состоялось традиционное молитвенное шествие православных трезвенников. Более 300 человек – духовенство, члены трезвеннических общин города и области, все, кто неравнодушен к трезвенному деланию, пришли, чтобы вместе обратиться к Богу с молитвой, понимая, что страшную беду пьянства и наркомании можно победить только с Божией помощью. Традиция трезвеннических крестных ходов была возрождена на рубеже тысячелетий, в 2001 году. Нынешний крестный ход – 17-й.

В Свято-Троицком Измайловском соборе, спустя 14 месяцев со дня теракта на борту самолета A321, разбившегося на Синае, состоялась панихида, на которой были поименно помянуты пассажиры и члены экипажа – все летевшие на самолете Ту-154, разбившемся в Сочи. Администрация Санкт-Петербурга приняла решение построить в Красносельском районе на берегу Матисова канала храм Великомученика Димитрия Солунского и на одном из кладбищ воздвигнуть памятник погибшим.

Управляющий делами Московской Патриархии митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий участвовал в заседании Высшего церковного совета, которое состоялось в столичном Храме Христа Спасителя под председательством Святейшего Патриарха Кирилла.

Женский хор Санкт-Петербургской митрополии принял участие в XV Международном фестивале «Рождественская мистерия», который проходит в Этнографическом музее. Хор исполнил колядки народов мира, духовные стихи и канты. Прозвучали сочинения Г. Свиридова, С. Трубачева, П.Чеснокова и других композиторов. Впервые коллектив выступал без художественного руководителя И. Матюхова. Дирижировала участница хора, выпускница, ныне преподаватель герценовского университета В. Воуба.

Театр «Странник» в рамках проекта «Православный театр – в детские дома, тюрьмы и дома престарелых и ветеранов» – победитель грантового конкурса «Православная инициатива» сыграл спектакль «Встретить Младенца Христа» в СИЗО №1 «Кресты». Это уже 2-й спектакль в «Крестах» в рамках проекта: ранее был показан спектакль «Дары четвертого волхва». Оба спектакля – рождественские истории для детей, но их с удовольствием смотрят и взрослые. За 2016 г. театр «Странник» дал 30 спектаклей. В Доме ветеранов сцены был сыгран спектакль «Портрет» по повести Н.В. Гоголя.

Мемориальная доска священномученику Илариону, архиепископу Верейскому, открыта в день его памяти на здании тюремной больницы имени Федора Гааза. Здесь Владыка принял мученическую кончину. Чин освящения совершил настоятель храма Иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» на Лесном проспекте и приписного храма-часовни Мученицы Царицы Александры при больнице имени Ф. Гааза иерей Георгий Сычев. Архиепископ Иларион Верейский (1886 – 1929) – выдающийся русский богослов, проповедник, духовный писатель.

Председатель паломнического отдела В. Дервенев участвовал в совещании Комитета общего и профессионального образования Ленобласти в детском образовательным центре «Ладога». Он рассказал о плане историко-просветительских экскурсий в Санкт-Петербург для школьников, который отдел разработал совместно со Всемирным клубом петербуржцев, Русским географическим обществом и несколькими историческими обществами. В маршрутах предусмотрено посещение святых и исторических мест. Отдел готов предоставить для экскурсионных групп профессиональных гидов и организовать трапезы в монастырях митрополии.

В приюте временного пребывания для бездомных инвалидов Покровской общины в рамках проекта «Парадный подъезд» – победителя конкурса «Православная инициатива» открыто арт-пространство. Приют расположен в обычной квартире, в нем 8 мест – 5 мужских и 3 женских. Подопечные получают горячее питание, медицинский и гигиенический уход, с ними проводят реабилитационные занятия. Коллективные и индивидуальные занятия в приюте проводит арт-терапевт, художник-график О. Конышева.