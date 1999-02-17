Неделя: 16 новостей православного Урала

Во Введенском Архиерейском подворье пос. Верхние Серги по окончании Божественной литургии прошли святочные гуляния. Как отметили в Нижнесергинском благочинии, праздник состоялся благодаря совместной работе воскресной школы подворья, дома творчества, библиотеки и музея. Программа гуляний была насыщенной и разнообразной: театральная зарисовка «Рождественская сказка», подготовленная педагогами и учащимися воскресной школы подворья, поздравление от Деда Мороза.

В храмах на территориях УФСИН по Свердловской области в Рождественскую ночь прошли праздничные богослужения. Праздничный молебен был совершен в храме во имя Святой Великомученицы Анастасии на территории женского СИЗО-5 (г. Екатеринбург). В нем участвовали и осужденные отряда по хозяйственному обслуживанию. В храме в честь Воскресения Христова, действующем на территории ИК-53 (г. Верхотурье), была совершена Рождественская литургия. 70 осужденных, предварительно подавших заявки на участие в ночном богослужении, явились в храм, чтобы исповедоваться и причаститься Святых Христовых Таин. Праздничную службу совершила братия Свято-Николаевского Верхотурского мужского монастыря. Батюшки от всей души поздравили осужденных с Рождеством, а прихожане тепло поблагодарили пастырей за яркую и вдохновляющую службу.

В Доме детского творчества г. Первоуральска состоялась рождественская елка, которую посетил Правящий архиерей Екатеринбургской епархии митрополит Кирилл. На концерт Владыка прибыл сразу после совершения Божественной литургии в храме в честь Первоверховных Апостолов Петра и Павла. Праздник начался с исполнения тропаря Рождества Христова хором «Школьные годы» из первоуральской ДШИ, после чего с приветственным словом выступил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, рассказав о важности праздника Рождества Христова.

Православная служба милосердия выпустила Рождественский сборник для детей. «Солнышко проснется» – сборник рассказов и песен о добре и милосердии появился на свет по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла. В диск вошли 21 рассказ в исполнении духовника Службы милосердия – протоиерея Евгения Попиченко и 4 песни в исполнении детского хора собора в честь Успения Пресвятой Богородицы. 70% тиража будет раздаваться на благотворительных акциях Службы, передаваться на безвозмездной основе в детские дома, интернаты, больницы, где есть посты сестер милосердия, в дар жертвователям. 30% от выпущенного объема дисков будет реализовываться за пожертвование, а все собранные средства пойдут на благотворительные проекты Службы.

В течение первой недели нового года в Екатеринбурге на площадке возле Храма-на-Крови скульпторы из разных регионов страны возводили ледовые шедевры в рамках XI Международного Рождественского фестиваля ледовых скульптур «Вифлеемская звезда». В день Рождества Христова жюри под председательством митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла выбрало победителей. Отметим, что в 2017 г. в фестивали участвовало 18 команд из Екатеринбурга, Свердловской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Иркутска, Архангельска и Салехарда. Каждая команда выбрала свою тему из трех предложенных.

В Арамили прихожане и духовенство Свято-Троицкого храма выступили с праздничным концертом перед детьми временного приюта комплексного центра социального обслуживания населения Сысертского района. С приветственным словом ко всем присутствующим обратился настоятель храма в честь Святой Троицы г. Арамили иерей Игорь Константинов. Он пожелал всем успехов в наступающем году и пригласил на Рождественскую литургию и праздничный спектакль. Всем ребятам затем были вручены сладкие подарки.

В Духовно-просветительском центре Екатеринбургской епархии состоялся педагогический практикум для учителей церковно-приходских школ, организованный сектором церковно-приходских школ Отдела религиозного образования и катехизации епархии. Педагоги прослушали лекцию помощника благочинного церквей Ивановского округа Екатеринбурга И.О. Мязина о духовном смысле праздника Сретения Господня, а методист сектора церковно-приходских школ О.В. Тейхриб продемонстрировала учителям методические разработки урока на эту же тему.

В Первоуральском благочинии закончилась ежегодная благотворительная акция «Подари Рождество». Цель акции – сбор подарков к празднику Рождества Христова для многодетных семей, детей-сирот, инвалидов, малоимущих и неблагополучных семей, людей, проживающих в психоневрологических интернатах г. Первоуральска. Благодаря неравнодушным и отзывчивым людям было собрано 86 147 рублей, на них будут куплены необходимые вещи для нуждающихся; были пожертвованы средства личной гигиены, игрушки, канцтовары, подгузники, крупы, макаронные изделия, конфеты, соки, фрукты и многое другое.

По благословению митрополита Кирилла на сцене Свердловской государственной академической филармонии состоится сольный концерт Архиерейской детской певческой капеллы «Октоих» – «И в целом мире Рождество». На концерте прозвучат богослужебные Рождественские песнопения, популярные песни о Рождестве, которые поют в разных странах мира и в России, святочные песни и колядки.

В экспериментальной общеобразовательной школе храма в честь Владимирской Иконы Пресвятой Богородицы (на Семи Ключах г. Екатеринбурга) прошел урок благочестия, посвященный 215-летию со дня рождения В.И. Даля. Позднее урок благочестия был повторен для воспитанников детской воскресной школы и кадетов Исетского казачьего кадетского корпуса имени Святого Цесаревича Алексия, которые вслед за обучающимися экспериментальной школы тоже смогли погрузиться в удивительный мир народной мудрости, сохраненной для нас В.И. Далем.

В Миссионерском институте состоялось заседание Ученого совета института, на котором научно-педагогические работники института подвели итоги ушедшего года. Работа всех трех направлений – научного, воспитательного и просветительского – была признана удовлетворительной, отмечает ректор института Н.А. Дьячкова. В заключение заседания она поздравила своих коллег и всех сотрудников института с Рождеством Христовым и новым годом.

17 февраля 2017 г. Светлана Копылова выступит в Екатеринбурге с благотворительным концертом в поддержку подопечных и социальных проектов Православной службы милосердия – это более 3000 нуждающихся и свыше 20 направлений. На февральском концерте С. Копылова представит свой новый альбом «Звезду дарю» и автобиографическую книгу, которую ее духовник – известный священник и миссионер протоиерей Артемий Владимиров – в шутку назвал остросюжетной.

В центре временного содержания малолетних правонарушителей сотрудники епархии провели праздничную эстафету. Турнир был посвящен Святому Царю Страстотерпцу Николаю II. Поэтому организаторы после соревнований рассказали детям про жизнь Царской Семьи, о самом Царе, о Царевиче Алексии – их ровеснике. Турнир провели на средства прихожан Храма-на-Крови и храма-колокольни «Большой Златоуст» при содействии Общественного совета ГУ МВД по Свердловской области.

Концертный сезон 2016г. завершился в Духовно-просветительском центре «Царский» – в исполнении артистов Театра слова прошел «Вечер русской прозы». Чтение прозы сопровождалось фортепианными произведениями П.И. Чайковского, Э.Грига, Р. Шумана в блистательном исполнении лауреата международных конкурсов В.Чепиноги.

Выпускники Миссионерского института защитили свои выпускные квалификационные работы (ВКР). Это первый выпуск института, а быть первыми всегда трудно, отмечают в учебном заведении. Защищать свои сочинения студентам пришлось дважды. И оба раза они справились с защитой успешно. Как рассказали в вузе, защита дипломных работ прошла в стенах Миссионерского института первый раз. Институт еще не имеет государственной аккредитации и не может выдавать дипломы государственного образца, поэтому 2-я защита состоялась на кафедре теологии Горного университета, где программа бакалавриата по теологии аккредитована.

В с. Харловском Ирбитского района в честь Рождества Христова провели турнир по быстрым шахматам. В состязании, организованном Свято-Троицким сельским приходом, участвовали юные шахматисты из разных городов района – Ирбита, Камышлова, Богдановича, Артемовского, Режа. Игра прошла по швейцарской системе (15 минут) в 7 туров. Одним из учредителей спортивного мероприятия стал приход храма в честь Святой Троицы с. Харловского.