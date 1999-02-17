Неделя: 49 новостей православной России

В Набережных Челнах в ГАУЗ «Городская больница №5» состоялось освящение новой молельной комнаты. Чин совершил благочинный Закамского округа протоиерей Андрей Дубровин. Администрация больницы в лице главного врача З. Насртдинова помогла с выбором хорошего, большого и светлого помещения, а прихожане Свято-Вознесенского архиерейского подворья и работники больницы сделали ремонт. Стены комнаты украсили иконописные изображения святых.

В Твери подошел к концу цикл экспонирования уникальной фотовыставки в 3D-формате «Тверь – город воинской славы». За 2 месяца выставку успели посмотреть множество учащихся и студентов тверских средних и среднеспециальных учебных заведений. Организаторы, Отдел по делам молодежи Тверской епархии и общественное движение «Патриоты Верхневолжья», подготовили этот проект к 75-летию освобождения г. Калинина от немецко-фашистских захватчиков. Экспозиция была развернута поочередно на 8-ми площадках.

В г. Новосибирске состоялся II Турнир по футболу среди епархий Русской Православной Церкви на Кубок имени Святого Князя Александра Невского. Соревнования прошли на территории МАУ «Центр спортивной подготовки «Заря», в них участвовали команды Новосибирской, Санкт-Петербургской, Кемеровской, Барнаульской, Омской, Томской епархий, Митрополичьего округа в Республике Казахстан и Молодежного отдела Кемеровской митрополии.

В Кызыльской епархии состоялся детский теннисный турнир «Рождественская звезда» на призы епископа Кызыльского и Тувинского Феофана. На протяжении двух дней 36 игроков в возрасте не старше 14 лет выявляли сильнейших в 4-х возрастных категориях. Победители были удостоены кубков и медалей, призами отмечены все участвующие. По завершении награждения к присутствующим обратился Преосвященный епископ Феофан. Он поблагодарил республиканскую федерацию тенниса за организацию мероприятия, поздравил участников соревнований и их родителей с праздниками и пожелал им новых достижений.

В Кизнерском (Вавожском) благочинии Ижевской епархии в детской библиотеке районного дома культуры прошел праздник для детей «Рождественская елочка». Его провели с участием воскресной школы «Радуга». В начале праздника со словами поздравления выступил клирик храма Воскресения Христова с. Кизнер священник Леонид Лобанов и коротко рассказал детям о значении праздника Рождества Христова. Далее дети посмотрели видеофильм про Рождество Христово и показали подготовленное выступление. Всем участникам праздника были вручены рождественские подарки.

При Отделе религиозного образования и катехизации Симбирской епархии начинает действовать Центр древнерусской богослужебной традиции. В аудитории Духовно-просветительского центра «Апостол» состоялась конференция, посвященная реализации уникального проекта, направленного на приобщение населения Ульяновской области к духовному наследию Древней Руси. Спикеры рассказали о приоритетных направлениях работы нового центра и перспективах его развития.

В день праздника Рождества Христова в Абакане в Республиканском драматическом театре прошел Рождественский концерт, организованный Абаканской епархией в сотрудничестве с министерством культуры республики и с Управлением по культуре Администрации г. Абакана. В первой части концерта выступили учащиеся гимназии имени Святителя Иннокентия Московского, исполнившие рождественские песни. В продолжение вечера выступил Д. Лашкин, сыгравший пьесы на балалайке.

В Успенском соборе Свенского монастыря началась установка семиярусного иконостаса. Завоз иконостаса, в разобранном виде уместившегося в 200 деревянных ящиках, начался в середине декабря 2016 года. Тогда же бригада из 11-ти человек принялась за его монтаж. Работы ведутся ежедневно, уже устанавливается третий ярус. Иконостас создан по образу и подобию прежнего, взорванного в 1930-м году, но проще в исполнении.

На Рождество в челябинском Свято-Симеоновском соборе ученики детской воскресной школы по старинной русской традиции прославили Христа колядками и праздничными песнями. Прихожане и «захожане» реагировали очень живо, кидали в мешок шоколадки, конфеты, яблоки и деньги. Ребята «наколядовали» 3000 рублей. В тот же день они пожертвовали их на строительство Христорождественского кафедрального собора, а сласти были торжественно съедены за чаепитием.

В актовом зале школы №59 г. Чебоксары в рамках школьного проекта «Инклюзивная киностудия «Новый взгляд» – победителя Международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива 2015–2016» – прошел итоговый отчетный видеосеминар с презентацией документальных фильмов инклюзивной киностудии. Гости отчетного видеосеминара – священнослужители Православной Церкви и представители общеобразовательных организаций – заполнили анкеты о просмотренных фильмах и получили подарочные диски с фильмами, созданными участниками киностудии.

В Комсомольске-на-Амуре завершился II этап проекта «Я – комсомольчанин», посвященный 85-й годовщине г. Комсомольска-на-Амуре: учащиеся теперь уже не средних, а младших классов школ знакомились с культурой Православия в г. Юности. Более 250 учащихся младших классов из 25 школ города участвовало в проекте. И еще столько же – на 1-м его этапе, где участвовали учащиеся 5–6 классов. Высокие баллы у большинства команд-участниц во время участия в программе проекта – доказательство глубокого интереса школьников к предмету знакомства. От многих школ города поступили заявки на повторное проведение экскурсий для других детей, теперь уже вне рамок проекта.

Для верующих жителей мкр. Бабаевского г. Астрахани состоялось знаменательное событие: были освящены и установлены на новый Свято-Троицкий храм главный купол и крест. Богомольцы считают это событие одним из важнейших моментов в истории строительства храма. Чин освящения совершил благочинный Петропавловского благочиния протоиерей Марк Муратов. По завершении проповеди все присутствующие увидели, как подъемный кран водрузил многотонные купол и крест на вершину храма.

В Белгороде состоялся 1-й фестиваль православной мультипликации, организованный Веселолопанским центром медико-социальной реабилитации для детей с ограниченными возможностями. Проект «Мастерская православной мультипликации Доброфильм для детей с ограниченными возможностями» стал победителем международного грантового конкурса «Православная инициатива» в 2016 г. и получил поддержку фонда «Соработничество». Над работами трудились дети, проходящие курс реабилитации, под руководством педагогов-психологов в сотрудничестве с настоятелем Храма Рождества Христова с. Веселая Лопань протоиереем Михаилом Бокочем.

Подошел к концу цикл лекций «Рождественские встречи», организованный молодежным движением Улан-Удэнской епархии «Феникс». На встречах священнослужители епархии беседовали с ребятами на различные темы жизни, веры и опыта христианской жизни.

По решению Съезда миссионеров Вологодской епархии миссионеры приходов и благочиний приступили к созданию так называемой «Карты миссионерского поля». Проект организован Синодальным миссионерским отделом и представляет собой анкетирование с целью создания «Карты миссионерского поля» или «Дорожной карты миссионера», которая призвана определить отношение формально православных – невоцерковленных и нецерковных людей к Богу, Православной Церкви, таинствам и обрядам.

В Элисте состоялся детский праздник «Рождественская звезда», организованный воскресной школой Казанского кафедрального собора и Отделом религиозного образования Элистинской епархии. В этом году он прошел во Дворце детского творчества с участием около 500 человек – детей и взрослых. Представление включало концерт духовной и народной музыки, традиционную елку. Музыкальные номера чередовались с театрализованными сценками, в которых герои – волхвы и пастухи – рассказывали о своем пути к Вифлеемской пещере.

Выставка декоративно-прикладного творчества воспитанниц Богородице-Рождественского Ильинского женского монастыря «Рождества волшебные мгновения» открылась в Тюменской областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева. На экспозиции представлены живописные работы, декоративная роспись по стеклу, гипсовые панно, изделия, выполненные в стиле батик. Директор библиотеки О.Адамович отметила, что это не первая встреча с воспитанницами монастыря. Дети очень талантливы, они многогранно развиваются: поют, танцуют, рисуют, их работы – живые и говорящие, в них вложена душа.

Пятигорская епархия

В Южном Карачаево-Черкесском церковном округе начата передача книг Н.А.Лобастова «Записки сельского учителя» в библиотеки общеобразовательных и воскресных школ – 35 экземпляров переданы для распределения в библиотеки архиепископом Пятигорским и Черкесским Феофилактом. Это духовно-просветительский труд учителя-практика: автор пытается посмотреть на исторический процесс и творчество писателей через призму Евангелия, отойти от штампов советского школьного литературоведения, разбить устоявшиеся мифы безбожного подхода к классике.

В детской спортивно-юношеской школе ст. Зеленчукской прошли соревнования по легкой атлетике и минифутболу на призы благочинного Южного Карачаево-Черкесского церковного округа. Сотрудничество церковного округа и спортивной школы стало доброй традицией, подобные соревнования проходят уже в 3-й раз. Для участия в них приглашаются юные спортсмены из станиц Зеленчукской, Кардоникской, Исправной, Сторожевой и военного городка «Сторожевая-2». Победители получили призы из рук благочинного округа протоиерея Евгения Субтельного. Он поздравил детей с Рождеством Христовым, выразив надежду, что ребята и дальше будут заниматься спортом.

На днях в помещении казачьей управы Зеленчукского станичного казачьего общества прошло очередное заседание правления. Стало доброй традицией присутствие на заседании правления штатного священника Петропавловского храма ст. Зеленчукской иерея Алексия Гурина. Каждую неделю священник проводит со станичниками беседы на темы из Священного Писания, истории Церкви, церковного Устава. Очередная встреча была посвящена беседе о новомучениках и исповедниках Церкви Русской и проводилась в память приближающегося 100-летия со дня октябрьского переворота и начала репрессий.

Епархиальную акцию «Рождественское тепло» поддержал глава г. Ессентуки А. Некристов. В Центр поддержки детей и молодежи с ОВЗ «Солнечный городок» Пятигорской и Черкесской епархии были доставлены сладкие новогодние подарки от главы города, а магазин «Катюша» передал именные подарки для каждого ребенка в рамках акции «Елка желаний». Затем волонтеры и руководитель Центра «Солнечный городок» Е. Земцева посетили семью иерея Сергия Галайчука: батюшка с матушкой воспитывают троих деток, один из которых имеет ограничения по здоровью. Волонтеры поздравили семью и вручили подарки: «Рождественские подарки от архиепископа Феофилакта и епархиального Центра «Солнечный городок» получит еще одна семья священника, в которой воспитывается ребенок с ограниченными возможностями здоровья», – отметила Е. Земцева.

Нефтекамская епархия

В Историко-краеведческом музее г. Нефтекамска открылась фотовыставка «Люди, меняющие мир», посвященная Году экологии, рассказывающая о природоохранных инициативах Русской Православной Церкви. На фотографиях можно увидеть православную общину, которая помогает тушить лесные пожары в Читинской области, молодежные группы, участвующие в экологических акциях в Москве.

Клирик Свято-Никольского собора г. Белебея иерей Евгений Ионов вместе с волонтерами социальной службы Белебеевского благочиния посетил социальный детский приют с.Старо-Тураево Ермекеевского района. Посещение приюта накануне Нового года и Рождества Христова стало доброй традицией. Старанием активных прихожан детям были подарены сласти, фрукты, игрушки, новая зимняя и спортивная обувь, тапочки, шубы, пуховики и шапки, теплые жилетки, носки и варежки, которые сшили и вязали специально для них. На средства, собранные от благотворителей, детям купили то, чего им не хватало для зимних игр – санки и ледянки.

По благословению Преосвященного Амвросия, епископа Нефтекамского и Бирского, в воскресной школе при Петропавловском кафедральном соборе г. Нефтекамска прошел День богатырской славы. Мероприятие было приурочено к дню памяти преподобного Илии Муромца. Директор школы А.С. Носков рассказал ученикам школы житие преподобного Илии Муромца. Затем детям устроили веселые игры и конкурсы, и завершился праздник дружным чаепитием.

Социальная служба при храме Архистратига Божия Михаила г. Белебея совместно с социальной службой Белебеевского благочиния провели благотворительную акцию «Елочка в дар многодетным семьям». Целью акции было подарить многодетным семьям города живую елочку к празднику Нового года и Рождества Христова. Подарок привел в восторг детей, они с радостью принимали его и сразу же начинали наряжать праздничную красавицу.

Барнаульская епархия

Многодетная семья из Барнаула представлена на одной из работ на фотовыставке «Мы – семья!» в Московском государственном институте международных отношений, организованной Фондом Святого Всехвального Апостола Андрея Первозванного в рамках Всероссийской программы «Святость материнства» – в ней участвует и алтайское духовенство. Героями фотопроекта стали 30 многодетных семей из 12 городов России.

Благочинный Заринского округа, настоятель Вознесенского храма Заринска протоиерей Андрей Ушаков рассказал школьникам о христианской вере. Учащиеся 4-го класса школы №15 пришли с экскурсией в воскресную школу. Священник провел беседу со школьниками, разъяснив главные вопросы, касающиеся православного вероисповедания, рассказал историю христианства, объяснил значение церковных таинств. После беседы ребята написали небольшую конкурсную работу, по итогам которой получили грамоты.

Учащиеся Барнаульской духовной семинарии и преподаватель БДС протодиакон Владимир Черных участвовали в акции «Я встречаю Новый год трезво» во время II Межъепархиального турнира по футболу в Новосибирске. Участники акции фотографировались, держа в руках плакаты с хэштегами #Я встречаю Новый год трезво, #Трезвый Новый год – и другие, чтобы в дальнейшем разместить фото с призывом к трезвому образу жизни в социальных сетях.

Более 30 тысяч жителей Барнаула и других городов и районов Алтайского края стали зрителями новогоднего 3D-представления на территории храмового комплекса во имя Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова. Все могли слышать уставной колокольный звон по окончании всенощного бдения, а в это время на южный фасад храма проецировали церковные образы годового богослужебного круга, подготовленные протоиереем Георгием Крейдуном, настоятелем храмового комплекса. Многие восхищались видами городских храмов с высоты птичьего полета – в Барнауле было построено и восстановлено несколько прекрасных по архитектуре храмов, а горожане о их красоте даже не догадывались. Затем была представлена красочная видеокомпозиция по мотивам русской народной сказки «12 месяцев» – сюжет был построен на важнейших в жизни города и края событиях уходящего года. Закончилось мероприятие впечатляющим салютом.

Хабаровская епархия

В Городском дворце культуры в Хабаровске состоялось торжественное открытие масштабного фестиваля «Рождество глазами детей», которое посетил митрополит Хабаровский и Приамурский Владимир, обратившись с приветственным словом к собравшимся в зале детям и взрослым. В рамках фестиваля проводятся конкурсы на лучшую художественную работу, на лучшую театральную постановку, на лучшее исполнение рождественских песен и колядок. Праздник проводится уже 8-й год подряд по инициативе Хабаровской епархии и при поддержке Муниципального автономного учреждения культуры «Центр по организации городских культурно-массовых мероприятий» и Хабаровского общественного собрания.

В ночь с 6 на 7 января 2017 г. состоялась трансляция Рождественского богослужения из Спасо-Преображенского кафедрального собора Хабаровска, которую в прямом эфире увидели телезрители Хабаровского края. Это стало возможным благодаря взаимодействию ГТРК «Дальневосточная» и Хабаровской епархии. Все, кто не смогли побывать в храме в эту праздничную ночь, стали соучастниками торжества, посмотрев трансляцию на канале «Вести 24». Комментировал ход богослужения руководитель Отдела по работе с молодежью Хабаровской епархии иерей Андрей Долгополов.

В градо-хабаровском соборе Успения Божией Матери прошла акция «Рождественский пряник», организованная клубом многодетных семей «Ландыши» и «Союзом женщин Хабаровского края». В ходе акции любой житель города смог помочь нуждающимся – испечь имбирный пряник и принести его в Успенский собор. Пряник получил каждый прихожанин, пришедший на ночную службу, а еще их отвезли в праздничный день в кризисный центр помощи одиноким матерям и социальный приют для престарелых.

В Амурске прошла молодежная акция «Ночь в храме», организованная православным молодежным движением «Курс-Восток». 7 молодых миссионеров вместе с руководителем епархиального молодежного отдела иереем Андреем Долгополовым проехали более 200 км, чтобы познакомить молодежь Амурска с православной культурой.

Тульская епархия

В храме Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла Западного благочиния г. Тулы, как и каждый год, в канун праздника Рождества Христова прихожанами были установлены и украшены два вертепа – один на прихрамовой территории, второй – в самом храме. В этом году прихожане храма трудились два дня, чтобы украсить свой родной храм к великому празднику Рождества Христова.

Помощник церквей Веневского благочинного по социальному служению иерей Владимир Золотухин посетил сестринское отделение ГУЗ Веневскую ЦРБ Гурьевскую амбулаторию. В праздник Рождества принято приходить в гости с подарками, как когда-то принесли свои дары волхвы в вертеп к Богомладенцу, и отец Владимир и его помощники подарили каждому пациенту рождественского агнца и кондитерские наборы. В конце встречи сотрудники отделения пригласили отца Владимира и его помощников на праздничное чаепитие с пирогами.

В предверии праздника Рождества Христова по благословению архимандрита Клавдиана, наместника Богородичной Щегловской обители, директора воскресной школы, педагоги воскресной школы, ученики и их родители совершили паломничество по святым местам Москвы. Наставляя духовных чад, отец Клавдиан пожелал в эти каникулы провести паломничество в молитвах и получить духовное укрепление.

Иерей Виталий Карпенко посетил новогодний праздник для детей и подростков с аутизмом и другими особенностями развития, организованный родительской общественной организацией «Маленькая страна – мы есть!» в зале Тульского государственного музея оружия. Батюшка оказывает духовное окормление семьям из общественной организации уже длительное время. Посещение праздничных мероприятий стало доброй традицией. В этом году традиционный праздник изменил формат и стал городским мероприятием: к воспитанникам общественной организации присоединились дети и подростки с особенностями развития из Тулы и области.

Ярославская епархия

Традиционный благотворительный Рождественский конный спектакль в 5-й раз будет показан конным театром «На Бродвее» на теплом манеже Ярославской конно-спортивной школы. Красочное конно-драматическое представление о важности милосердия и взаимопомощи – интересное явление в культурной и социальной жизни Ярославской области. В этом году это авторская версия известной сказки священника Г. Петрова «Дары Артабана», написанной более ста лет назад на основе средневекового рассказа о путешествии четвертого волхва.

В здании администрации г. Ярославля 24 юных кадета ярославской школы № 47 приняли присягу. Главный судебный пристав Ярославской области А. Юдин вручил каждому кадету удостоверение, памятный значок и пожелал быть честным и справедливым. В торжественной церемонии участвовал сотрудник Отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами и настоятель гарнизонного Михаило-Архангельского храма иерей Евгений Волков.

В гарнизонном храме Архангела Михаила г. Ярославля прошел праздник «День богатыря». В первый день нового года все прихожане и гости храма помолились за Божественной литургией, которую совершил настоятель храма иерей Евгений Волков в сослужении иерея Димитрия Бузина. После Божественной литургии на подворье храма был организован праздник в честь преподобного Илии Муромца. Взрослые и дети стали участниками силовых состязаний и игр.

Сотрудники Отдела Ярославской епархии по благотворительности, социальному служению и взаимодействию с медицинскими учреждениями участвуют в обучающем курсе по организации церковной помощи в чрезвычайных ситуациях, проводимом Синодальным отделом по благотворительности. Участники курса узнают, как оказать первую помощь пострадавшему и психологически помочь пережить смерть близкого человека, взаимодействовать с человеком с суицидальным поведением, организовать профилактику суицидов.

Ханты-Мансийская епархия

В Рождественский сочельник митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел посетил центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Радуга» и Окружную клиническую больницу. Владыку сопровождал председатель отдела социального служения и благотворительности иерей Леонид Бартков.

Состоялась встреча настоятеля храма Рождества Христова протоиерея Сергия Шевченко с педагогами православной общеобразовательной гимназии г. Нижневартовска. Отец Сергий поздравил коллектив с праздниками Рождества Христова, Богоявления и новолетия и пожелал радости, милости Божией и помощи трудящимся на ниве духовного и светского образования.

В ТЦ «Арбат» прошла акция «Дари радость на Рождество» по сбору подарков для детей-инвалидов, многодетных и малообеспеченных семей в Лангепасе. В акции участвовали представители общественной организации «Наследие России», воспитанники детского клуба «Отроча» и молодежной организации «Югра молодая православная». Горожане радостно реагировали на музыкальные поздравления и активно вносили денежные пожертвования. Все средства, собранные на акции, пойдут на покупку детских подарков нуждающимся семьям.

Волонтеры храма Великомученика Пантелеимона г. Нижневартовска провели праздничный утренник, посвященный Рождеству Христову, с детьми из центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Аистенок». Ребятам рассказали о Рождестве, показали рождественский вертеп, спели колядки, рассказали об обычаях празднования Рождества. Волонтеры играли с детьми в подвижные игры, загадывали загадки и подарили всем подарки.

Якутская епархия

В г. Якутске состоялось освящение нового пансионата для престарелых «Милосердие». Молебное пение совершил руководитель Социального отдела Якутской епархии иерей Александр Воронов. Священник поздравил персонал и проживающих в пансионате с Рождеством и передал в дар от архиепископа Якутского и Ленского Романа икону Божией Матери «Казанскую».

Ребята из Региональной молодежной общественной организации по поддержке православных инициатив Республики Саха (Якутия) «Якутия православная» навестили воспитанников детского дома в поселке Чульман Нерюнгринского района. Встреча началась с небольшой беседы, которую провел настоятель Князь-Владимирского храма п. Чульман иерей Сергий Паршин, а затем детей ждали интересные игры и спортивные соревнования. На большой спортивной площадке прошли эстафеты, игры с мячами и другим спортивным инвентарем. По окончании игр воспитанникам подарили наборы для творчества и сладкие гостинцы.

В спортивно-оздоровительном клубе «Олимп» п. Нижний Куранах прошел турнир по боксу, участниками которого стали около сотни детей и подростков из Алдана, Нерюнгри и Якутска. Он организован тренером клуба А. Шаховым в память о своем отце И. Шахове, дело которого он продолжает уже многие годы. Приветствовал и благословил ребят благочинный Алданского округа иеромонах Макарий (Золотавин), он поздравил всех собравшихся с праздником общей встречи на алданской земле и пожелал ребятам помощи Божией.

В навечерие Рождества Христова в Преображенском кафедральном соборе совершались уставные богослужения – Царские часы, вечерня и Литургия Василия Великого. Богослужение возглавил архиепископ Якутский и Ленский Роман. За Литургией Владыка рукоположил во пресвитера диакона Александра Андреева, клирика Преображенского собора, выпускника Якутской духовной семинарии. В конце богослужения в первый раз в эти дни прозвучали слова главного песнопения праздника: «Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума!..», а затем Владыка поздравил верующих.