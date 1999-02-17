Веселый утренник устроили для социальных сирот в Каменске-Уральском

Екатеринбург, 16 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В минувшую среду менеджеры Центра молодежной политики провели в социально-культурном центре Каменска-Уральского традиционный вечер «Рождественская свеча», участниками которого стали талантливые дети, неизбалованные вниманием и подарками - воспитанники специализированных коррекционных учебных заведений и школ-интернатов. Открывая праздник, клирик Каменской епархии иеромонах Спиридон (Карепин) напомнил ребятам о событии, случившемся 2017 лет назад под Вифлеемской звездой. И подчеркнул, что с рождением Богомладенца Иисуса на земле воплотилась сама любовь. Зажженную рождественскую свечу - символ мира и добра передали детям, чтобы каждый подержал свечу в руках и загадал сокровенное желание. Программа праздника продолжилась общим весельем, чаепитием и вручением подарков. За 25 лет проведения «Рождественской свечи» менялись ее формат и программа, но главная задача акции осталась неизменной ― создать для обездоленных детей благоприятные условия для социализации в обществе.