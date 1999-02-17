Митрополит Кирилл направил поздравительный адрес генерал-лейтенанту юстиции В.Ю. Задорину

Екатеринбург, 16 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Вчера Правящий Архиерей Екатеринбургской епархии митрополит Кирилл направил поздравительный адрес в связи с Днем Следственного комитета Российской Федерации руководителю Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области генерал-лейтенанту юстиции В.Ю. Задорину.

Архипастырь выразил уверенность в том, что, решая важнейшие государственные задачи, основываясь на традиционных нравственных ценностях, Следственное управление СК РФ по Свердловской области будет, как и прежде, своевременно реагировать на совершаемые преступления, оказывать противодействие таким отрицательным явлениям, как экстремизм, коррупция, безнравственность, а также другим негативным тенденциям, основанным на ложном понимании свободы и прав человека. Митрополит Кирилл пожелал генерал-лейтенанту юстиции В.Ю. Задорину, всем сотрудникам и ветеранам Управления крепости духовных и телесных сил, благодатной Божией помощи во всех трудах на благо Отечества и долгих лет жизни.

Отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями.