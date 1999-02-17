Православная газета

Православная газета

Адрес редакции: 620086, г. Екатеринбург, ул. Репина, 6а
Почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург-14, а/я 184
Телефон/факс: (343) 278-96-43

Православная
газета Екатеринбург

Русская Православная Церковь
Московский Патриархат

 
 

Ребята из ЦПШ «Илиотропион» и центра социальной реабилитации провели совместный праздник

Екатеринбург, 16 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В зале краеведческого музея г. Нижний Тагил провели рождественский праздник с участием детей из социально-реабилитационного центра и воскресной школы «Илиотропион». Вступительное слово сказал настоятель нижнетуринского храма во имя святителя Иоанна митрополита Тобольского иерей Анатолий Кузнецов. Более 60 ребят соприкоснулись в этот день с евангельскими событиями, почувствовали радость и величие далеких событий. Мероприятие прошло в рамках проекта «Прошлое – источник настоящего», получившего грантовую поддержку конкурса «Православная инициатива 2015-2016» в направлении «Образование и воспитание».

 
 
 

© 17.02.1999 — 2017 Екатеринбургский епархиальный Информационно-издательский центр

Все материалы интернет-портала Екатеринбургской епархии (тексты, фотографии, аудио, видео) могут свободно распространяться любыми способами без каких-либо ограничений по объёму и срокам при условии ссылки на источник («Православная газета», «Радио «Воскресение», «Телеканал «Союз»). Никакого дополнительного согласования на перепечатку или иное воспроизведение не требуется.

Создание сайта — RMC

 
Яндекс цитирования Каталог Православное Христианство.Ру Старая версия сайта - Православной газеты Рейтинг UralWeb
 