Ребята из ЦПШ «Илиотропион» и центра социальной реабилитации провели совместный праздник

Екатеринбург, 16 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В зале краеведческого музея г. Нижний Тагил провели рождественский праздник с участием детей из социально-реабилитационного центра и воскресной школы «Илиотропион». Вступительное слово сказал настоятель нижнетуринского храма во имя святителя Иоанна митрополита Тобольского иерей Анатолий Кузнецов. Более 60 ребят соприкоснулись в этот день с евангельскими событиями, почувствовали радость и величие далеких событий. Мероприятие прошло в рамках проекта «Прошлое – источник настоящего», получившего грантовую поддержку конкурса «Православная инициатива 2015-2016» в направлении «Образование и воспитание».