Новая рождественская традиция появилась в Православной службе милосердия

Екатеринбург, 16 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Перед празднованием светлого Рождества Христова православный телеканал «Союз» совместно с Православной службой милосердия г. Екатеринбурга провели своеобразное «теле-путешествие от святителя Николая Чудотворца до святителя Спиридона Тримифунтского». Телевизионное путешествие – это 18 видеосюжетов, снятых для 15-минутных программ ТК «Союз». Для сестер милосердия выходить в прямой эфир всегда непросто – они скромно работают на местах и не привыкли к многомиллионной аудитории. Однако эксперимент завершился блестящим результатом, люди моментально откликнулись и поддержали подопечных Службы милосердия. В итоге благодаря смс-пожертвованиям зрителей телеканала «Союз» было собрано 260 000 рублей, на которые в Службе милосердия закупили все именные и неименные подарки для подопечных. Сестры милосердия надеются, что удачный опыт положил начало новой предрождественской традиции.