Инвалидов Первоуральского благочиния поздравили с зимними православными праздниками

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Екатеринбург, 16 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В минувший четверг в Первоуральском благочинии с зимними праздниками поздравили людей с ограниченными возможностями здоровья – членов Всероссийского общества инвалидов г. Первоуральска. После праздничного молебна для гостей выступили с концертом учащиеся воскресной школы - участники хора русской песни «Черемушки». Программа празднования продолжилась чаепитием и вручением подарков. Мероприятие стало продолжением ежегодной благотворительной акции «Подари Рождество». Помощник благочинного по образованию и катехизации, заведующий кафедрой теологии Миссионерского института иерей Иоанн Парамонов рассказал присутствующим о смысле зимних христианских праздников и их значении для православных христиан. В субботу 21 января поздравления от Первоуральского благочиния будут принимать в «Обществе слепых».