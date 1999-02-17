Студенты Учительской семинарии успешно завершили первое полугодие

Екатеринбург, 16 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В Екатеринбургской православной учительской семинарии во имя сщмч. Фаддея (Успенского) завершилась вторая экзаменационная сессия первого и второго курсов. Впереди – подготовка к весенним и летним экзаменам. Готовясь к нынешней сессии, многим студентам пришлось приложить немало волевых усилий, ведь времени в предпраздничные дни на все не хватало. Но сессия показала, что студенты не зря посвятили эти дни именно богопознанию – результаты преподавателей порадовали. Теперь первокурсники научились самостоятельно организовывать учебный процесс, а для студентов второго курса началось последнее учебное полугодие в Учительской семинарии. Утверждены темы выпускных работ, и студенты уже обсуждают со своими научными руководителями нюансы будущих дипломов.