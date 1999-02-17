Юные разведчики провели рождественские каникулы в зимнем лагере п. Беленичное

Екатеринбург, 16 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Десятки подростков и руководителей отрядов юных разведчиков Екатеринбургской митрополии провели зимние каникулы в поселке Беленичное, расположенном недалеко от г. Тавды, где специалисты отдела по делам молодежи Екатеринбургской епархии организовали для юных прихожан Екатеринбурга, Тавды и Нижнего Тагила лагерь отдыха. Программа пребывания была насыщенной: ребята сдавали «зачеты» по православной культуре, краеведению, туристической практике, истории своей организации (структура отряда, символика и др.). А в течении недели проводили «экзамены» на разряды юных разведчиков, участвовали в творческих мастерских и развивающих настольных играх. Вечера были посвящены КВН, ситуационно-ролевым играм и интеллектуальным викторинам.

Руководитель отдела по делам молодежи Екатеринбургской епархии протоиерей Александр Сандырев отмечает ценную объединяющую функцию таких лагерей: ребята активно общаются, совместно преодолевают трудности, что помогает формировать сплоченный коллектив, регулярно пополняющийся новыми участниками из других городов. Программа зимнего лагеря традиционно включала не только учебную, но и богослужебную часть. Рождество юные разведчики тоже встречали в местном храме на ночной Литургии. В целом, по мнению организаторов, молодежные слеты-лагеря способствуют укреплению не только физического здоровья, но и духовного. Они формируют молодого человека, которому предстоит войти во взрослую жизнь, воспитывают в нем такие ценностные характеристики, как чувство товарищества, взаимовыручки, ответственности, воспитывают в духе служения Богу, своему Отечеству и ближним.