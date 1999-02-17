Прихожанин из Ирбита в Рождество отметил свое 100-летие

Екатеринбург, 16 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В светлый праздник Рождества Христова 100-летний юбилей отметил самый старший из прихожан Свято-Троицкого храма г. Ирбит Петр Иванович Шихов. Человек с непростой судьбой, учитель по профессии, ветеран Великой Отечественной войны своей подвижнической жизнью показал пример христианской любви к Отечеству и людям. В честь столетия 7 января в адрес Петра Ивановича пришло поздравление от Президента России Владимира Путина, который пожелал ветерану доброго здоровья и бодрости духа. Указом Президента Российской Федерации П.И. Шихов награжден медалью «75 лет контрнаступления советских войск в битве под Москвой» - за участие в боях по защите Москвы от фашистских захватчиков в 1941 году. Получил Петр Иванович и поздравление из московского Свято-Даниловского монастыря, где он неоднократно бывал в паломнических поездках. Дорогого прихожанина сердечно поздравил со 100-летием и настоятель Свято-Троицкого храма г. Ирбита иерей Николай Решетников, пожелав ему помощи Божией и заступничества Пресвятой Богородицы на многая лета.