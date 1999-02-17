Праздничный концерт провели для детей временного социального приюта в г. Арамиль

Екатеринбург, 16 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Многолетняя дружба связывает арамильское отделение социальной реабилитации (временный детский приют) ГБУ СОН СО «КЦСОН Сысертского района» с местным приходом в честь Святой Троицы, который поддерживает ребят. Прихожане проводят для детей социального учреждения развивающие занятия, организуют экскурсионные поездки и совместные праздники. По традиции мероприятие открыл настоятель Свято-Троицкого храма г. Арамиль иерей Игорь Константинов. Концерт завершился вручением детям сладких подарков. А духовным подарком для сотрудников приюта и его жителей стало приглашение священника на праздничную Литургию и детский спектакль.