В екатеринбургской Школе по уходу за лежачими больными открыта запись слушателей

Екатеринбург, 16 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Православная служба милосердия проводит в Екатеринбурге новый курс занятий для желающих получить навыки и знания по уходу за лежачими родственниками. Занятия бесплатны, обязательна запись по телефону (343) 200-07-04 (диспетчер Службы милосердия). Занятия чрезвычайно полезны для тех, чей родственник в силу болезни не может самостоятельно двигаться и обслуживать себя. Грамотный подход к делу и правильный уход поможет облегчить состояние больного и снизить риски для физического и душевного состояния человека, осуществляющего уход за лежачим больным.

Даты обучения:

Суббота 28 января: с 12-00 до 14-00 (занятие проведет медицинский работник с большим опытом по уходу за больными Елена Ершова). Тема встречи: методы и средства по уходу за лежачими больными.

Среда 8 февраля: с 18-30 до 20-30 (занятие проведет сестра милосердия с высшим психологическим образованием Татьяна Гашева, несущая служение во взрослом онкологическом центре). Тема встречи: психологические и духовные аспекты ухода за больным родственником.

Место проведения Школы по уходу за лежачими больными: Екатеринбург, ул. Кирова 65 (территория Собора Успения на ВИЗе). «При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением Президента Российской Федерации №68-рп от 05.04.2016 и на основании конкурса, проведенного Общероссийской общественной организацией «Союз пенсионеров России».

Отдел социального служения Екатеринбургской епархии.