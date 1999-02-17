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Журналист информационного портала поработал волонтером Автобуса милосердия

Екатеринбург, 13 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Своеобразный эксперимент провел журналист информационного портала LIFE66 Семен Чирков, ставший на время добровольцем Автобуса милосердия Православной службы милосердия г. Екатеринбурга. В рамках международного дня борьбы с нищетой он решил рассказать о тех, кого многие не замечают, а заметив, обходят стороной. По итогам наблюдений Семен написал репортаж о нищих, у которых нет ничего, кроме собственной жизни, и о людях, которые помогают им не умереть от холода и голода. Автор репортажа провел в Автобусе милосердия несколько дней, занося данные каждого бродяги в ноутбук и отмечая в специальной базе кому и как помогли. Полную версию материала читайте на информационном портале и на сайте Православной службы милосердия Екатеринбургской епархии.

 
 
 

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