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Руководитель Военного отдела вручил медаль св. вмц. Екатерины генерал-лейтенанту А.М. Булыге

Екатеринбург, 13 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В Управлении материально-технического обеспечения Центрального военного округа состоялась рабочая встреча заместителя командующего войсками ЦВО по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенанта А.М. Булыги с руководителем отдела Екатеринбургской епархии по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями И.К. Новожиловым и помощником начальника отделения по работе с верующими военнослужащими управления по работе с личным составом ЦВО протоиереем Владимиром Кисяковым. В ходе встречи Илья Константинович поздравил Андрея Михайловича с Рождеством Христовым и по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла вручил ему медаль святой великомученицы Екатерины I степени и памятный подарок.

Отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями.

 
 
 

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