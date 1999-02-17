21 января спектакль «Снежная королева» в исконной версии увидят дети Новоберезовского

Екатеринбург, 13 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Ярким событием для горожан г. Березовского и прихожан храма во имя святого мученика Иоанна Воина стала премьера сказки «Снежная королева», подготовленная к Рождеству учащимися воскресной школы. Благодаря постановке знаменитая сказка Ганса Христиана Андерсена открылась зрителям новым духовным содержанием. Оказывается, в советское время из сказки Андерсена цензурой убрали все молитвы, исказив при этом божественный смысл поступков героев. Когда режиссер восстановила авторский текст, все были поражены новому прочтению бессмертного произведения.

Тема Бога присутствует практически в каждой сказке Андерсена, а некоторые имеют богословский характер и целенаправленно созданы в духе библейских притч (например, неизвестные советским читателям «Райский сад», «Ангел», «Сон», «Кое-что», «Колокол» и др.). Лишив сказки «божественного начала», советские редакторы изменили и смысл сказок. Так, зеркало злобного тролля разбилось не от неловкости его учеников, а потому, что они решили посмеяться над ангелами и Богом, Герда преодолела в поисках Кая трудный путь с помощью молитвы «Отче наш» и поддержки ангелов, а расколдовать Кая ей помогают псалмы об Иисусе Христе. Заканчивается же сказка у Андерсена долгожданным воссоединением с бабушкой, которую дети нашли сидящей на солнышке и громко читающей Евангелие.

По благословению игумена Иеронима из нескольких вариантов сказки выбрали одну — ту, что нашли на сайте телеканала «Союз». В итоге спектакль, в котором приняли участие 72 ребенка, стал прекрасным украшением рождественского праздника. Программа продолжилась вечеркой с русскими народными играми, хороводами и колядками. Теперь маленькие артисты готовятся показать «Снежную королеву» учащимся начальных классов школ Новоберезовского. Спектакль состоится 21 января в ДК «Современник».