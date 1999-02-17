Православная газета

Православная газета

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Суворовец из Екатеринбурга стал победителем всероссийского конкурса рисунков

Екатеринбург, 13 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Воспитанник Екатеринбургского суворовского военного училища Министерства обороны Российской Федерации курсант 6 класса Александр Козин (преп. Шевцова Т.И.) признан победителем Всероссийского конкурса рисунков «Радуга творчества» Центра дополнительного образования в номинации «Зимние забавы».

 
 
 

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