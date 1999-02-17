Суворовец из Екатеринбурга стал победителем всероссийского конкурса рисунков

Адрес редакции: 620086, г. Екатеринбург, ул. Репина, 6а
Почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург-14, а/я 184
Телефон/факс: (343) 278-96-43
Русская Православная Церковь
Московский Патриархат
Екатеринбург, 13 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Воспитанник Екатеринбургского суворовского военного училища Министерства обороны Российской Федерации курсант 6 класса Александр Козин (преп. Шевцова Т.И.) признан победителем Всероссийского конкурса рисунков «Радуга творчества» Центра дополнительного образования в номинации «Зимние забавы».