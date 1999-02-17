Ново-Тихвинский монастырь приглашает всех желающих на Рождественский праздник

Екатеринбург, 13 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Александро-Невский Ново-Тихвинский женский монастырь г. Екатеринбурга приглашает мальчиков и девочек, а также их родителей, бабушек, дедушек, родных и знакомых 15 января в 12-00 на Рождественский праздник. В программе: выступление хора «Светилен», спектакль «Три секрета настоящей дружбы», игры и хороводы у елки, угощение и подарки. Новогодние костюмы приветствуются. Праздник состоится в актовом зале Уральского государственного горного университета по адресу: переулок Университетский, 7 (рядом с Ново-Тихвинским женским монастырем).