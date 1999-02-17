Для добрых дел использует рождественские Святки служба «Благое дело» Верхней Салды

Екатеринбург, 13 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Приходская благотворительная служба «Благое дело», действующая при храме во имя св. ап. Иоанна Богослова г. Верхняя Салда, завершила акцию «Рождественская коробочка» по сбору подарков для своих подопечных. Но добрые дела в приходе продолжаются и даже набирают обороты: из собранного нужно сформировать адресные подарки и передать их подопечным службы – детям из малоимущих семей, больным, одиноким, пожилым, бездомным. А поскольку обездоленным людям необходимо заинтересованное общение, нужно поиграть с детьми, поговорить со стариками, почаевничать с одинокими, утешить больных.

Первый рейд-поздравление в рамках благотворительной акции «Рождественская коробочка» православной добровольческой службой «Благое дело» состоялся в сам праздник Рождества. В течение месяца неравнодушные люди жертвовали для нуждающихся продукты питания, вещи, сладости, подарки. Волонтеры расфасовали все по группам, составили план выездов в социальные учреждения и по адресам и теперь действуют согласно графикам. Уже поздравили воспитанников детского дома Верхней Салды, больных детей и одиноких стариков. Впереди - поздравления подопечных социального отдела храма во имя св. ап. Иоанна Богослова.

По материалам сайта Нижнетагильской епархии.