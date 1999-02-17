Родительский семинар на тему благодарности проведут в Полевском

Екатеринбург, 13 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В воскресенье 15 января в 11-30 в церковно-приходской школе г. Полевского пройдет родительский семинар на тему «Благодарность в жизни современного человека». Ведущий семинара - Бельских В.Б. Слушатели узнают, почему благодарность так важна в жизни христианина и как она помогает справиться с ропотом и недовольством. По мнению святых преподобных Макария и Антония, Господь терпит все грехи человеческие, а ропота не оставляет без наказания, поскольку «ропот на Бога бывает наиболее от людей горделивых или неразумных». Семинар состоится после Литургии (в кабинете №11).