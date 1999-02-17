«Рождественское чудо» устроили для детей Волчанска учащиеся ЦПШ «Добросвет»

Екатеринбург, 13 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В минувшее воскресенье во Дворце культуры «40 лет Октября» города Волчанска состоялся спектакль «Рождественское чудо», подготовленный воспитанниками церковно-приходской школой «Добросвет», действующей при храме во имя св. Николая Чудотворца, и творческими коллективами ДК. Открылось праздничное действие прологом-мультфильмом «Рождество» и выступлением ансамбля «Казачок» (рук. С. Подоплелова). Спектакль поставлен по мотивам многих сказок, а потому среди персонажей - Мафуша, Иван, Мальвина, Матрешка, Балерина, которые стараются спасти свою хозяйку из «Царства лени». Преодолеть трудности и помочь своей хозяйке Марфуше справиться с ленью им помогают молитва, трудолюбие и оптимизм. Праздник продолжился в фойе программой с Дедом Морозом, который одарил всех подарками и сладкими сюрпризами, приобретенными на средства благотворителей, пожелавших остаться неизвестными.

По материалам сайта Нижнетагильской епархии.