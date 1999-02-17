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Святочный вечер семинаристы ЕДС и будущие миссионеры отпраздновали вместе

Екатеринбург, 13 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В минувший понедельник студенты и преподаватели Миссионерского института вместе с учащимися и преподавателями Екатеринбургской духовной семинарии провели праздничный святочный вечер. После поздравлений проректора ЕДС протоиерея Петра Мангилева и доцента кафедры теологии Миссионерского института протоиерея Сергия Алексеева прозвучали духовные песнопения в исполнении миссионерского хора «Горлица» и студенток певческо-регентского отделения семинарии. Будущие миссионеры читали стихи о Рождестве Христовом, участвовали вместе с преподавателями в рождественской викторине и неожиданно для всех… обыграли своих наставников с разгромным счетом 450:250. Совместное с ЕДС празднование Рождества Христова в Миссионерском институте проводится не впервые и, судя по всему, превращается в устойчивую традицию, которой уготована долгая жизнь.

 
 
 

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