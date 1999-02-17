14 января в Екатеринбурге пройдет Рождественский полумарафон «У Ганиной Ямы»

Екатеринбург, 13 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». 14 января в 11-00 у мужского монастыря в честь Святых Царственных Страстотерпцев г. Екатеринбурга состоится Рождественский полумарафон «У Ганиной Ямы». Такой забег проходит в уральской столице второй раз: впервые он был проведен в святочные дни прошлого года. Во время забега бегуны совершат 4 круга - от Паломнического цента «Ганина Яма» в сторону жилого комплекса «Золотая горка», преодолевая дистанцию длиной 21 км 100 м. Организатором полумарафона выступили Клуб бега «Урал-100» и Царская обитель.