Митрополит Кирилл и епископ Евгений открыли выставку-ярмарку «Русь крещеная, Святая…»

11 января 2017 года митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл и епископ Среднеуральский Евгений, викарий Екатеринбургской епархии, посетили открывшуюся XII Международную православную выставку-ярмарку «Русь крещеная, Святая…». Торжественная церемония открытия состоялась при совершении молебна «На начало благого дела».

Выставка проводится по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла с 11 по 16 января 2017 года, организаторами выступают Екатеринбургская митрополия и Выставочное объединение «Уральские выставки».

Проект объединяет крупнейшие храмы, монастыри, и подворья Русской Православной Церкви из России, Украины, Палестины, Греции, Белоруссии, Черногории, Литвы.

В состав экспозиции вошли храмовые иконы: св. прп. Кукши Одесского, Божией Матери «Неупиваемая Чаша» (г.Тверь), св. бл. Матроны Московской, Божией матери «Калужская» (г.Калуга), Божией матери «Помощница в родах», Всех скорбящих Радость (г. Казань), св. Николая Угодника.

На выставке можно приобрести иконы, ладан со Святой Горы Афон, православные сувениры из Иерусалима, святую воду и миро из Базилики Святого Николая в итальянском городе Бари, церковную утварь, ювелирные изделия православной тематики, духовную литературу, монастырский мед и продукцию пчеловодства, павловопосадские платки, одежду из Финляндии и Германии, валенки, ямальские кисы, ивановский трикотаж, вологодские одеяла и подушки, белорусские и галямовские деликатесы и кондитерские изделия, восточные сладости, камчатскую рыбу, сыры, греческие масла и оливки, специи и чаи из Абхазии.

Православный проект отличается традиционной насыщенной культурно-просветительской программой, мероприятия которой превратят выставку в настоящий праздник для души. Посетителей ждут встречи с членом Союза писателей России Юрием Воробьевским, директором центра «Подвижник» Вячеславом Боровских, ежедневные концерты авторской песни священника Валерия Логачева, показы православных фильмов, беседы с дежурными священниками, выступления творческих коллективов и мастер-классы по народным ремеслам.

XII Международная православная выставка-ярмарка «Русь крещеная, Святая…» продлится до 16 января 2017 года. Место проведения: г. Екатеринбург, Центр Международной Торговли Екатеринбург - ЦМТЕ, (ул. Куйбышева, 44 д). Время работы: с 11 по 15 января с 10:00 до 19:00; 16 января с 10:00 до 16:00.

Вход свободный.