Выставка детских работ «Свет Рождественский звезды» открылась в Каменске-Уральском

Екатеринбург, 12 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В городском выставочном зале Каменска-Уральского (пр. Победы, 83А) открылась выставка художественного и декоративно-прикладного творчества детей «Свет Рождественской звезды». Выставка, ставшая итогом детского епархиального конкурса, составлена из 32 рисунков в разных техниках и 31 работы декоративно-прикладного творчества (квиллинг, вышивка, вязание, плетение, вырезная береста, лепка, объемная аппликация, композиции из природных материалов). Ученики школы №17 г. Каменска-Уральского подготовили коллективную работу – видеоролик, который рассказывает о традиции празднования Рождества. Протоиерей Александр Летунов выразил благодарность учителям, научившим детей передавать свое отношение к миру через художественное творчество, и отметил, что все работы наполнены добрыми чувствами. Состоялось и награждение участников муниципального этапа конкурса «Свет Рождественской звезды». Итоги по Каменскому благочинию подвел диакон Дмитрий Соболев. Он вручил дипломы, грамоты, благодарственные письма и сладкие гостинцы 60 авторам лучших работ.