Подарки в Рождество получили дети из малообеспеченных семей с. Покровского

Екатеринбург, 12 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В минувшее воскресенье в приходе храма в честь Покрова Божией Матери села Покровское Каменского района завершилась благотворительная акция «Подари радость на Рождество». Прихожане поделились теплом своих сердец с теми, кто особенно нуждается в помощи и защите. В результате 14 детей из многодетных и малообеспеченных семей с. Покровского получили рождественские подарки. Их развезли по домам настоятель прихода протоиерей Михаил Шляхтюк и помощник по социальной работе. Многодетной семье Шараповых, воспитывающей трое собственных и двое приемных детей, прихожане Покровского храма собрали денежную помощь, которую также вручили в ходе Рождественской акции.