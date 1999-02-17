Талантливый священник устроил в п. Пышма феерическое Рождество

Екатеринбург, 12 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В минувшее воскресенье в храме Богоявления рабочего поселка Пышма воспитанники воскресной школы провели большой Рождественский концерт. Настоятель прихода иерей Олег Кипрушкин является для юных прихожан не только любимым батюшкой, но и большим авторитетом: он окончил Российскую академию музыки им. Гнесиных (г. Москва), прекрасно поет, играет на различных музыкальных инструментах и обладает талантом руководителя. Вот и в этот раз отец Олег сам составил программу концерта и предложил репертуар, в котором каждый смог раскрыть свои музыкальные способности. Концерт получился замечательным. Ученический хор воскресной школы исполнил тропарь Рождества Христова, народные песни и песни из добрых советских мультфильмов. Отец-настоятель играл на фортепьяно и баяне, а потом нарядился Дедом Морозом и вместе со Снегурочкой приступил к раздаче рождественских подарков всем пришедшим на праздник. Торжества в Богоявленском храме завершились щедрой рождественской трапезой и веселыми играми.