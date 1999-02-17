«Скорая социальная помощь» подвела итоги ушедшего года

Екатеринбург, 12 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Многолетнее сотрудничество, десятки спасенных жизней, сотни благодарных сердец и реальное объединение добрых людей - все это дал проект, знакомый многим по аббревиатуре «ССП» (Скорая социальная помощь). Так называется одна из страничек на сайте Православной службы милосердия г. Екатеринбурга и программа, регулярно выходящая на православном телеканале «Союз». Программа объединяет усилия милосердных людей, готовых помочь тем, кому безотлагательно нужны финансовая и моральная поддержка. И это дает замечательный результат: благодаря неравнодушным зрителям телеканала «Союз» помощь получили больше 50 семей. Просьбы были самыми разными: нужны были специальные смеси для детей, коляски, тренажеры, поездки на дорогое лечение и многое другое. В итоге сразу несколько ребят смогли попасть на лечение в зарубежные клиники, остальные успешно проходят лечение дома. Многие телезрители канала «Союза» помогают героям программы регулярно. Всем жертвователям сотрудники Православной службы милосердия желают в наступившем году радости и счастья.