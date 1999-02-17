Спектакль о св. Елизавете Романовой показали в Рождество юные каменцы

Екатеринбург, 12 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». При содействии Каменской стекольной компании и досугового центра «Дарина» в Каменске-Уральском состоялся спектакль «Белый ангел России», подготовленный к Рождеству детской театральной студией прихода во имя святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Зрителями театральной постановки стали и воспитанники школы-интерната №27, Синарского детского дома, учащиеся воскресных школ и горожане. Сюжет о маленькой немецкой принцессе - внучке английской королевы, ставшей впоследствии женой русского князя и организовавшей Марфо-Мариинскую обитель, тронула сердца зрителей. Великая княгиня Елизавета Фёдоровна Романова, закончившая свои дни в Алапаевске, является небесной покровительницей Каменской епархии, и педагогам воскресной школы очень хотелось, чтобы как можно больше людей о ней знали. В спектакле прозвучала и тема Рождества Христова - в песнях, стихах и танцевальных номерах, исполненных детьми.