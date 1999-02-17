Серию рождественских праздников проводит для подопечных Богородице-Владимирский приход

Екатеринбург, 12 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Рождество в храме в честь Владимирской иконы Божией Матери на Семи Ключах г. Екатеринбурга встретили двумя Божественными литургиями: одну совершил иерей Георгий Кабанов в сослужении иерея Валерия Мартьянова и диакона Алексия Тютюбеева, а утреннее богослужение возглавил настоятель протоиерей Андрей Канев. Впервые в истории прихода всю утреннюю Литургию сопровождало пение детского клиросного хора (рук. Наталья Сафонова). На обеих службах было полон прихожан. Многие из них приняли участие в благотворительной акции «Рождественское чудо», объявленной к Рождеству в храме в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы на Семи Ключах г. Екатеринбурга. В результате все дети, опекаемые Богородице-Владимирским приходом и Реабилитационным центром для детей-инвалидов на Семи Ключах, получили свои подарки.

Во время Святок на Богородице-Владимирском приходе началась серия праздничных утренников: 9 января состоялось поздравление подопечных Реабилитационного центра для детей-инвалидов на Семи Ключах; 14 января на Рождественской елке соберутся малыши воскресной школы, а 15 января пройдет Рождественский праздник для самых юных прихожан. Кроме того, запланировано поздравление военнослужащих железнодорожной бригады; подопечных и сотрудников Пансионата для престарелых и инвалидов «Семь ключей»; пожилых прихожан, окормляемых на дому, и приходских тружениц.