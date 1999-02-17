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Рождественский турнир на кубок благочинного провели в с. Байкалово

Екатеринбург, 12 января, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». На святках в центральном Доме Культуры села Байкалово прошел рождественский турнир по шашкам на кубок благочинного. В двухдневных соревнованиях приняли участие несколько десятков спортсменов из с. Байкалово, д. Липовки, д. Вязовки и с. Городище, разделенных на три возрастные группы. Турнир открыл благочинный Байкаловского благочиннического округа иерей Евгений Косенков. Самое большое количество участников оказалось в средней возрастной группе. Самым сложным и очень интересным для ребят явилась необходимость играть с часами. Для многих из них - это первый опыт серьезных соревнований, хотя среди участников было немало и опытных спортсменов. При подведении итогов учитывался коэффициент игры, который и помог выделить из лучших игроков сильнейших.

 
 
 

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